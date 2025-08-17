«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей
Понад 300 людей загинули на північному заході Пакистану внаслідок двох днів проливних дощів та раптових повеней. Потоп обрушився на віддалений гірський регіон Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
За даними провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на суботу було підтверджено 307 загиблих, а кількість зниклих безвісти продовжує зростати. Деякі райони сусідніх Індії та Непалу також постраждали від негоди.
Мусонна злива, що супроводжувалася проривами хмар, раптовими повенями, ударами блискавок та зсувами, стала найсмертоноснішою цьогорічного сезону. Трагедія торкнулася багатьох родин, зокрема 42-річного Саїдулли з округу Баджаур, який втратив дружину та п’ятьох дітей, коли обвалився дах їхнього будинку.
«Скрізь руїни, купи уламків», – розповів Саїдулла.
Один із найбільш постраждалих районів – Бунер, на північ від столиці Пакистану, де підтверджено 184 загиблих. За словами мешканця села Бешонрай, Західа Хуссейна, у його населеному пункті загинуло понад 60 людей. «Паводкова вода змила наш будинок на наших очах, за лічені хвилини ми залишилися без даху над головою», – сказав він.
Рятувальні операції проводять цивільні та військові команди. За словами Білала Файзі, речника рятувальної служби, кількість жертв, імовірно, зростатиме, оскільки з-під завалів витягують все більше тіл.
Через негоду також розбився рятувальний гелікоптер, внаслідок чого загинули п’ятеро членів екіпажу. Уряд створює медичні табори для постраждалих і забезпечує продовольством сім’ї, які втратили свої домівки.
Головний метеоролог Пакистану Захір Бабар заявив, що в країні спостерігається збільшення частоти та руйнівності екстремальних погодних явищ, що є наслідком зміни клімату. Він також зазначив, що ситуацію погіршило будівництво житла поруч із річками та засмічення водних шляхів, що перешкоджає нормальному стоку дощової води.
Нагадаємо, 14 серпня, в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.