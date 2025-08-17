Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей
Деякі райони сусідніх Індії та Непалу також постраждали від негоди
фото: Reuters

Понад 300 загиблих у Пакистані: країну накрили сильні повені та зливи

Понад 300 людей загинули на північному заході Пакистану внаслідок двох днів проливних дощів та раптових повеней. Потоп обрушився на віддалений гірський регіон Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на суботу було підтверджено 307 загиблих, а кількість зниклих безвісти продовжує зростати. Деякі райони сусідніх Індії та Непалу також постраждали від негоди.

«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей фото 1
фото: Reuters

Мусонна злива, що супроводжувалася проривами хмар, раптовими повенями, ударами блискавок та зсувами, стала найсмертоноснішою цьогорічного сезону. Трагедія торкнулася багатьох родин, зокрема 42-річного Саїдулли з округу Баджаур, який втратив дружину та п’ятьох дітей, коли обвалився дах їхнього будинку.

«Скрізь руїни, купи уламків», – розповів Саїдулла.

Один із найбільш постраждалих районів – Бунер, на північ від столиці Пакистану, де підтверджено 184 загиблих. За словами мешканця села Бешонрай, Західа Хуссейна, у його населеному пункті загинуло понад 60 людей. «Паводкова вода змила наш будинок на наших очах, за лічені хвилини ми залишилися без даху над головою», – сказав він.

Рятувальні операції проводять цивільні та військові команди. За словами Білала Файзі, речника рятувальної служби, кількість жертв, імовірно, зростатиме, оскільки з-під завалів витягують все більше тіл.

«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей фото 2
фото: Reuters

Через негоду також розбився рятувальний гелікоптер, внаслідок чого загинули п’ятеро членів екіпажу. Уряд створює медичні табори для постраждалих і забезпечує продовольством сім’ї, які втратили свої домівки.

Головний метеоролог Пакистану Захір Бабар заявив, що в країні спостерігається збільшення частоти та руйнівності екстремальних погодних явищ, що є наслідком зміни клімату. Він також зазначив, що ситуацію погіршило будівництво житла поруч із річками та засмічення водних шляхів, що перешкоджає нормальному стоку дощової води.

Нагадаємо, 14 серпня, в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.

Читайте також:

Теги: Пакистан погода паводок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік зник 28 років тому, його тіло знайдено в льодовику
Пакистан: у льодовику знайшли тіло чоловіка, який зник 28 років тому
8 серпня, 23:00
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: погода на 3 серпня
3 серпня, 06:01
Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях
Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
2 серпня, 12:19
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 2 серпня
2 серпня, 06:04
В окремих районах західних областей очікується град та шквали 15-20 м/с
Град та шквали: прогноз погоди на 27 липня
27 липня, 05:50
Прогноз погоди на 26 липня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
26 липня, 06:00
Прогноз погоди на 25 липня
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня
25 липня, 06:01
Місячна кількість опадів у серпні очікується 23-40 мм
Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків
24 липня, 08:46
Прогноз погоди на 23 липня
В Україні сонячно, але подекуди дощитиме: погода на 23 липня
23 липня, 06:00

Соціум

«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей
«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей
Reuters: Ізраїль готує евакуацію жителів північної Гази перед новим наступом
Reuters: Ізраїль готує евакуацію жителів північної Гази перед новим наступом
Масові протести в Сербії не вщухають: поліція затримує людей, є поранені
Масові протести в Сербії не вщухають: поліція затримує людей, є поранені
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
У Москві розгорілася масштабна пожежа
У Москві розгорілася масштабна пожежа
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
3372
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
3333
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
2916
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
2338
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua