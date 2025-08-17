«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей

Деякі райони сусідніх Індії та Непалу також постраждали від негоди

Понад 300 загиблих у Пакистані: країну накрили сильні повені та зливи

Понад 300 людей загинули на північному заході Пакистану внаслідок двох днів проливних дощів та раптових повеней. Потоп обрушився на віддалений гірський регіон Хайбер-Пахтунхва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на суботу було підтверджено 307 загиблих, а кількість зниклих безвісти продовжує зростати. Деякі райони сусідніх Індії та Непалу також постраждали від негоди.

фото: Reuters

Мусонна злива, що супроводжувалася проривами хмар, раптовими повенями, ударами блискавок та зсувами, стала найсмертоноснішою цьогорічного сезону. Трагедія торкнулася багатьох родин, зокрема 42-річного Саїдулли з округу Баджаур, який втратив дружину та п’ятьох дітей, коли обвалився дах їхнього будинку.

«Скрізь руїни, купи уламків», – розповів Саїдулла.

Один із найбільш постраждалих районів – Бунер, на північ від столиці Пакистану, де підтверджено 184 загиблих. За словами мешканця села Бешонрай, Західа Хуссейна, у його населеному пункті загинуло понад 60 людей. «Паводкова вода змила наш будинок на наших очах, за лічені хвилини ми залишилися без даху над головою», – сказав він.

Рятувальні операції проводять цивільні та військові команди. За словами Білала Файзі, речника рятувальної служби, кількість жертв, імовірно, зростатиме, оскільки з-під завалів витягують все більше тіл.

фото: Reuters

Через негоду також розбився рятувальний гелікоптер, внаслідок чого загинули п’ятеро членів екіпажу. Уряд створює медичні табори для постраждалих і забезпечує продовольством сім’ї, які втратили свої домівки.

Головний метеоролог Пакистану Захір Бабар заявив, що в країні спостерігається збільшення частоти та руйнівності екстремальних погодних явищ, що є наслідком зміни клімату. Він також зазначив, що ситуацію погіршило будівництво житла поруч із річками та засмічення водних шляхів, що перешкоджає нормальному стоку дощової води.

Нагадаємо, 14 серпня, в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.