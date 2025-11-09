Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Філіппіни готуються до супертайфуну «Фунг-вонг». Евакуйовано понад 900 тис. людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Філіппіни готуються до супертайфуну «Фунг-вонг». Евакуйовано понад 900 тис. людей
Міністр оборони Гілберто Теодоро закликав мешканців, які перебувають на шляху шторму, дотримуватися наказів про евакуацію
фото: Reuters

Шторм, із вітром до 230 км/год, вже обрушився на острів Лусон. Влада закликає до обов'язкової превентивної евакуації, щоб уникнути жертв після тайфуну «Калмаегі».

Філіппіни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки супертайфун «Фунг-вонг» (місцева назва «Уван») почав обрушуватися на головний острів Лусон. Влада здійснила превентивну евакуацію понад 900 тис. людей із найбільш уразливих районів. У кількох регіонах, включно з Метро Маніла, призупинено роботу та заняття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Передбачається, що «Фунг-вонг» досягне провінції Аврора вже в неділю ввечері. Вітер дме зі швидкістю 185 км/год (115 миль/год) із поривами до 230 км/год (140 миль/год). Цей шторм став 21-м цього року, і він загрожує ще більше ускладнити реагування на стихійні лиха, оскільки країна досі оговтується від тайфуну «Калмаегі», який забрав життя 224 людей на Філіппінах.

Найвищий рівень тривоги, сигнал № 5, піднято над південно-східними та центральними районами (Катандуанес, Камарінес Сур та Аврора), тоді як у Метро Манілі оголошено сигнал № 3.

Міністр оборони Гілберто Теодоро закликав мешканців, які перебувають на шляху шторму, дотримуватися наказів про евакуацію, попереджаючи, що відмова від їх виконання є небезпечною та незаконною.

«Ми просимо людей превентивно евакуюватися, щоб нам не довелося проводити рятувальні операції в останню хвилину, що може поставити під загрозу життя поліцейських, солдатів, пожежників та персоналу берегової охорони», – заявив він.

Влада сподівається цього разу уникнути жертв. Збройні сили перенаправили близько 2000 військовослужбовців з польових навчань для зосередження на гуманітарній допомозі та реагуванні на стихійні лиха.

У північній частині Лусона десятки сімей розмістилися у баскетбольному майданчику, переобладнаному під евакуаційний центр.

50-річний Крістофер Санчес, який евакуювався зі своєю родиною, розповів Reuters: «Ми почули в новинах, що тайфун дуже сильний, тому ми евакуювалися заздалегідь... Під час попередніх штормів рівень води піднімався вище людського зросту. Нам страшно».

Через шторм уже скасовано майже 400 внутрішніх та міжнародних рейсів, а у східних Вісаях повідомлено про відключення електроенергії.

Нагадаємо, у бразильському штаті Парана внаслідок потужного торнадо, що пронісся в п'ятницю ввечері, підтверджено загибель щонайменше шести осіб. Крім того, 437 людей зазнали поранень, а близько тисячі мешканців були вимушені покинути свої помешкання. 

Теги: Філіппіни шторм стихійні лиха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджені та зруйновані будівлі у Бразилії після торнадо
У Бразилії сталося торнадо: є загиблі та велика кількість постраждалих
Сьогодні, 05:52
Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків
Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб
6 листопада, 04:43
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
5 листопада, 00:57
Шторм, що вдарив по Ямайці 28 жовтня, спричинив серйозні пошкодження в південно-західній частині країни
Найсильніший шторм в історії Ямайки ослаб до четвертої категорії
29 жовтня, 00:54
Влада Ямайки оголосила евакуацію прибережних районів
Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)
28 жовтня, 13:17
Тааль є одним із найбільш активних вулканів Філіппін
Виверження з веселкою: на Філіппінах прокинувся вулкан Тааль (відео)
26 жовтня, 13:39
«Мелісса» є 13-м названим штормом сезону атлантичних ураганів
Смертельний тропічний шторм «Мелісса» обрушився на Карибський басейн
25 жовтня, 14:08
Штормова погода дошкулятиме Європі
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
23 жовтня, 13:04
Фахівці оцінили глибину підземних поштовхів у 20 км
На Філіппінах стався потужний землетрус (відео)
10 жовтня, 08:46

Соціум

В Росії знищено 4 обʼєкти військової логістики – розвідка
В Росії знищено 4 обʼєкти військової логістики – розвідка
Вибухи у Росії: пожежі на об'єктах енергетики у Таганрозі, Воронежі та Казані
Вибухи у Росії: пожежі на об'єктах енергетики у Таганрозі, Воронежі та Казані
Філіппіни готуються до супертайфуну «Фунг-вонг». Евакуйовано понад 900 тис. людей
Філіппіни готуються до супертайфуну «Фунг-вонг». Евакуйовано понад 900 тис. людей
Анджеліна Джолі підбила підсумки поїздки в Україну
Анджеліна Джолі підбила підсумки поїздки в Україну
Вибухи в Росії: що відомо про хімічне підприємство «Казаньоргсинтез»
Вибухи в Росії: що відомо про хімічне підприємство «Казаньоргсинтез»
У Бразилії сталося торнадо: є загиблі та велика кількість постраждалих
У Бразилії сталося торнадо: є загиблі та велика кількість постраждалих

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua