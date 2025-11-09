Філіппіни готуються до супертайфуну «Фунг-вонг». Евакуйовано понад 900 тис. людей

Міністр оборони Гілберто Теодоро закликав мешканців, які перебувають на шляху шторму, дотримуватися наказів про евакуацію

Шторм, із вітром до 230 км/год, вже обрушився на острів Лусон. Влада закликає до обов'язкової превентивної евакуації, щоб уникнути жертв після тайфуну «Калмаегі».

Філіппіни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки супертайфун «Фунг-вонг» (місцева назва «Уван») почав обрушуватися на головний острів Лусон. Влада здійснила превентивну евакуацію понад 900 тис. людей із найбільш уразливих районів. У кількох регіонах, включно з Метро Маніла, призупинено роботу та заняття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Передбачається, що «Фунг-вонг» досягне провінції Аврора вже в неділю ввечері. Вітер дме зі швидкістю 185 км/год (115 миль/год) із поривами до 230 км/год (140 миль/год). Цей шторм став 21-м цього року, і він загрожує ще більше ускладнити реагування на стихійні лиха, оскільки країна досі оговтується від тайфуну «Калмаегі», який забрав життя 224 людей на Філіппінах.

Найвищий рівень тривоги, сигнал № 5, піднято над південно-східними та центральними районами (Катандуанес, Камарінес Сур та Аврора), тоді як у Метро Манілі оголошено сигнал № 3.

Міністр оборони Гілберто Теодоро закликав мешканців, які перебувають на шляху шторму, дотримуватися наказів про евакуацію, попереджаючи, що відмова від їх виконання є небезпечною та незаконною.

«Ми просимо людей превентивно евакуюватися, щоб нам не довелося проводити рятувальні операції в останню хвилину, що може поставити під загрозу життя поліцейських, солдатів, пожежників та персоналу берегової охорони», – заявив він.

Влада сподівається цього разу уникнути жертв. Збройні сили перенаправили близько 2000 військовослужбовців з польових навчань для зосередження на гуманітарній допомозі та реагуванні на стихійні лиха.

У північній частині Лусона десятки сімей розмістилися у баскетбольному майданчику, переобладнаному під евакуаційний центр.

50-річний Крістофер Санчес, який евакуювався зі своєю родиною, розповів Reuters: «Ми почули в новинах, що тайфун дуже сильний, тому ми евакуювалися заздалегідь... Під час попередніх штормів рівень води піднімався вище людського зросту. Нам страшно».

Через шторм уже скасовано майже 400 внутрішніх та міжнародних рейсів, а у східних Вісаях повідомлено про відключення електроенергії.

