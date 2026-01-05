У США затримано ймовірного підозрюваного, який вибив вікна у будинку Джей Ді Венса (фото)

У будинку Джей Ді Венса невідомий розбив вікна та пошкодив його майно

Затриманий не лише розбив вікна, але й пошкодив автомобіль віцепрезидента США

У будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса невідомий вибив вікна. Стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримано поліцією. Про це пише «Главком» із посиланням на ABC News.

За даними видання, яке посилається на Секретну службу США, на момент інциденту в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса та його родини не було, вони відпочивали в Огайо. Тому резиденція була порожня.

Підозрюваного, який розбив вікна в будинку віцепрезидента США, затримали співробітники Секретної служби, поліція Цинциннаті. Його взяли під варту через пошкодження майна.

За інформацією місцевого телеканалу Fox19 Now, агент Секретної служби став свідком того, як затриманий проник на територію помешкання Джей Ді Венса. У протоколі зазначається, що він «пошкодив чотири вікна будинку та автомобіль».

У США затримано чоловіка, який вибив вікна у будинку Джей Ді Венса фото: WCPO

Цей інцидент прокоментували у Секретній службі США. «Секретна служба США координує свої дії з поліцейським управлінням Цинциннаті та прокуратурою США в процесі висування обвинувачень», – йдеться в заяві.

Відомо, що резиденція віцепрезидента США розташована у Цинциннаті в штаті Огайо. Проте проживає він у Вашингтоні. Цей будинок обійшовся посадовцю в $1,4 млн, він придбав його разом з дружиною у 2018 році.

Нагадаємо, як віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився щодо фінансової допомоги, яку Україна отримувала від Сполучених Штатів, наголосивши на необхідності зосередитися на внутрішніх потребах американців. За словами Венса, адміністрація робить акцент на підтримці літніх громадян у США, зокрема через скасування податків на соціальне забезпечення.

Раніше «Главком» повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що американський лідер Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія відновили торгівлю та туризм. За словами Венса, Трамп хоче бачити світ, у якому «люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного».