Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Японії загинув 5-річний хлопчик через несправність підйомника на курорті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Японії загинув 5-річний хлопчик через несправність підйомника на курорті
Так виглядає траволатор, який допомогає людям дістатися до зансіжених схилів
фото: BBC

Хлопчика доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося

На гірськолижному курорті Asarigawa Onsen у місті Отару (острів Хоккайдо) сталася смертельна аварія. 5-річний Хіната Ґото, який приїхав на відпочинок із родиною, загинув після того, як його руку затягнуло в механізм траволатора – рухомої доріжки для підйому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

28 грудня хлопчик збирався зійти з 30-метрового підйомника, але спіткнувся і впав. Його праву руку затягнуло в поворотний механізм стрічки. Автоматична система, яка мала негайно зупинити стрічку при потраплянні стороннього предмета, не спрацювала. Траволатор зупинився лише після того, як мати дитини власноруч натиснула кнопку аварійної зупинки.

Рятувальники протягом 40 хвилин розбирали конструкцію, щоб визволити дитину. Хлопчик знепритомнів ще під час рятувальних робіт і згодом помер у лікарні від асфіксії (задухи).

Траволатор був встановлений близько шести років тому. Він не мав поручнів і з'єднував парковку зі схилами. Хоча ранкова перевірка того дня не виявила несправностей, система безпеки у критичний момент виявилася недієздатною.

Японська поліція розпочала розслідування за фактом можливої службової недбалості. Перевіряється як якість обслуговування підйомника адміністрацією курорту, так і можливі дефекти при його виробництві. Інші відвідувачі курорту раніше також скаржилися на небезпечність цієї доріжки через вібрації та різку зміну кута нахилу.

Адміністрація Asarigawa Onsen перепросила за трагедію та закрила підйомник до завершення слідства.

Як відомо, масштабна військова операція США у Венесуелі призвела до значних людських втрат. За попередніми даними венесуельських посадовців, кількість загиблих серед військовослужбовців та цивільних осіб становить щонайменше 40 людей. 

Президент Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що під час операції жоден американський військовий не загинув, хоча й припустив наявність поранених. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн уточнив, що один із гелікоптерів, який брав участь в евакуації затриманого Ніколаса Мадуро, потрапив під обстріл і був підбитий, проте зміг повернутися на базу.

До слова, щонайменше дев'ять людей померли та понад 200 було госпіталізовано в центральноіндійському місті Індор після спалаху діареї, який, за словами чиновників, пов'язаний із забрудненою питною водою.

Теги: поліція Японія смерть дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еріка Тейт, яка пережила клінічну смерть, тепер поєднує психологію з духовними практиками
Жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі та дивом уціліла, розповіла про життя після смерті
Вчора, 21:49
Квартира киянки після пограбування
Крадіжка на 250 тис. у Святошині: двох підозрюваних відправлено під варту (фото)
31 грудня, 2025, 10:31
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 2025, 05:59
Слизькі дороги стали причиною сотень ДТП по всій країні
Сніг і ожеледиця: в Україні за добу зафіксовано понад 400 ДТП
26 грудня, 2025, 14:58
Японія повертає до роботи найбільшу АЕС світу
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
22 грудня, 2025, 09:53
Чоловік з ножем напав на людей у центрі Тайбея
На Тайвані озброєний ножем нападник убив трьох людей
21 грудня, 2025, 02:27
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 2025, 13:55
25-річний фігурант справи облив двері будівлі пошти легкозаймистою рідиною та підпалив
Підпал поштового відділення у Деснянському районі. Поліція Києва затримала підозрюваного
16 грудня, 2025, 12:44
46-річний священник Орест Чорний помер від час військових навчань
Священник зі Львова помер під час військових навчань
13 грудня, 2025, 14:19

Соціум

В Японії загинув 5-річний хлопчик через несправність підйомника на курорті
В Японії загинув 5-річний хлопчик через несправність підйомника на курорті
Bloomberg: Група активістів взяла на себе відповідальність за блекаут в Берліні
Bloomberg: Група активістів взяла на себе відповідальність за блекаут в Берліні
На заводі «Енергія» у Єльці після влучань дронів спалахнула пожежа
На заводі «Енергія» у Єльці після влучань дронів спалахнула пожежа
Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували
Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували
Невідомий виграв понад $400 000, спрогнозувавши захоплення Мадуро
Невідомий виграв понад $400 000, спрогнозувавши захоплення Мадуро
Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів
Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua