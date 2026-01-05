В Японії загинув 5-річний хлопчик через несправність підйомника на курорті

Так виглядає траволатор, який допомогає людям дістатися до зансіжених схилів

Хлопчика доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося

На гірськолижному курорті Asarigawa Onsen у місті Отару (острів Хоккайдо) сталася смертельна аварія. 5-річний Хіната Ґото, який приїхав на відпочинок із родиною, загинув після того, як його руку затягнуло в механізм траволатора – рухомої доріжки для підйому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

28 грудня хлопчик збирався зійти з 30-метрового підйомника, але спіткнувся і впав. Його праву руку затягнуло в поворотний механізм стрічки. Автоматична система, яка мала негайно зупинити стрічку при потраплянні стороннього предмета, не спрацювала. Траволатор зупинився лише після того, як мати дитини власноруч натиснула кнопку аварійної зупинки.

Рятувальники протягом 40 хвилин розбирали конструкцію, щоб визволити дитину. Хлопчик знепритомнів ще під час рятувальних робіт і згодом помер у лікарні від асфіксії (задухи).

Траволатор був встановлений близько шести років тому. Він не мав поручнів і з'єднував парковку зі схилами. Хоча ранкова перевірка того дня не виявила несправностей, система безпеки у критичний момент виявилася недієздатною.

Японська поліція розпочала розслідування за фактом можливої службової недбалості. Перевіряється як якість обслуговування підйомника адміністрацією курорту, так і можливі дефекти при його виробництві. Інші відвідувачі курорту раніше також скаржилися на небезпечність цієї доріжки через вібрації та різку зміну кута нахилу.

Адміністрація Asarigawa Onsen перепросила за трагедію та закрила підйомник до завершення слідства.

