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Повені в Афганістані: загинуло понад 300 людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повені в Афганістані: загинуло понад 300 людей
Сильні дощі, що обрушилися у п’ятницю, викликали бурхливі ріки води та бруду, які пройшли через села та сільськогосподарські угіддя
фото з відкритих жерел

Багато людей вважаються зниклими безвісти, а рятувальні операції ускладнюються завалами та пошкодженими вулицями та будівлями

 У кількох провінціях Афганістану загинуло понад 300 людей внаслідок руйнівних повеней, зруйнувавши тисячі будинків і ускладнивши проведення рятувальних операцій. Про це повідомляє The Guardian

За інформацією Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 300 людей загинули внаслідок раптових повеней, які охопили кілька провінцій Афганістану.

Сильні дощі, що обрушилися у п’ятницю, викликали бурхливі ріки води та бруду, які пройшли через села та сільськогосподарські угіддя, залишаючи за собою руйнацію.

Повені в Афганістані: загинуло понад 300 людей фото 1

Багато людей вважаються зниклими безвісти, а рятувальні операції ускладнюються завалами та пошкодженими вулицями та будівлями. Провінція Баглан понесла найбільші втрати, де за даними Всесвітньої продовольчої програми загинула досить значна кількість людей людей, а тисячі будинків були зруйновані або пошкоджені.

Загальна кількість жертв залишається предметом розбіжностей між урядом і гуманітарними організаціями. Міжнародна організація з міграції ООН заявила про 218 загиблих у Баглані, тоді як урядові джерела повідомляють про 131 загиблу особу.

Афганістан, зазнавший десятиліття війни, стає ще більш вразливим до наслідків зміни клімату. Експерти вважають країну однією з найбідніших та найменш підготовлених до викликів глобального потепління.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Афганістані Річард Беннетт закликав до негайної допомоги, підкреслюючи, що ця трагедія є «яскравим нагадуванням про вразливість Афганістану до кліматичної кризи».

Тим часом у Росії прорвало ще одну дамбу, унаслідок чого затоплені сотні будинків, триває евакуація.

Теги: повінь Афганістан вода стихійні лиха

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