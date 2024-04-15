Росія продовжує тонути: у двох областях почалася масштабна евакуація через повінь

Місцева влада прогнозує різке погіршення ситуації в нічний час

У Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

Губернатор Курганської області Вадим Шумков закликав жителів підтоплених районів до негайної евакуації. Рівень води в р. Тобол збільшився на 56 см, сягнувши позначки у 547 см. Влада розпочала евакуацію з району Нижня Каченя, попереджаючи, що рівень води може продовжити зростати, що ставить під загрозу інші райони, включаючи міську частину.

Течія річки прискорюється і влада очікує, що ситуація може різко погіршитися в нічний час. Вода перейшла через міст у курганському мікрорайоні Мале Чаусове – влада повідомила, що мешканцям потрібно негайно евакуюватися.

У Томську стався частковий прорив насипної дамби біля Комунального мосту, після чого вода з Томі почала переливатися в озеро Сінна Кур'я, затоплено дорогу. За даними голови Томського району В'ячеслава Чорноуса, в регіоні затоплено 93 присадибні ділянки та 138 будинків. Евакуйовано 84 особи, у тому числі вісім дітей. «Діє режим «надзвичайна ситуація муніципального характеру», – зазначив він.

В Оренбурзі за добу затопило 2 тис. будинків та ділянок, станом на ранок 15 квітня залишалися підтопленими 10,6 тис. будинків. У п'ятницю, 12 квітня, влада міста закликала жителів негайно евакуюватися через воду, що стрімко прибуває, а вже наступного дня рівень води перевищив небезпечну позначку на 225 сантиметрів і становив 11,85 метра. За даними МНС, опублікованими у суботу ввечері, з небезпечних територій Курганської та Оренбурзької області було евакуйовано близько 20 тис. осіб.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.