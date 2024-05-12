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У Росії прорвало ще одну дамбу: затоплені сотні будинків, триває евакуація

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Росії прорвало ще одну дамбу: затоплені сотні будинків, триває евакуація
В Омській області прорвало дамбу
фото: Astra

Губернатор Омської області дає «невтішний прогноз щодо паводку»

У суботу, 11 травня, в Омській області Росії прорвало дамбу. Затоплено сотні будинків, місцева влада нібито проводить евакуацію населення. Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними Astra, депутат російської думи Андрій Альохін заявив, що потоп почався з села Ашевани. За його словами, людей нібито евакуювали, зокрема, переселили до школи. Однак згодом затопило і її, тож жителів перевезли до Усть-Ішима, а ще везуть до міста.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко стверджує, що «прогноз щодо паводку невтішний».

За даними російського МНС, рівень води в річках Ішим та Іртиш продовжує підніматися. В Іртиші – 869 см, в Ішимі поблизу села Оріхове – 1 633 см. В Усть-Ішимському районі зараз підтоплено 317 житлових будинків та 467 присадибних ділянок. Обмежено рух на п'яти ділянках автошляхів, відрізаними залишаються 19 населених пунктів.

Загалом евакуйовано 401 особу.

Нагадаємо, що 5 квітня  в Орську, другому за величиною місті в Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

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Теги: росія росіяни потоп

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