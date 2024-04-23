Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни

Занепокоєння росіян через диверсії та безпілотники підживлюють постійні вибухи у Білгородській області

Головними страхами росіян у першому кварталі 2024 року стали диверсії та атаки безпілотників, що випливає з національного індексу тривожності, який публікує «Комерсант», пише The Moscow Times.

Минулого року страхи, пов'язані з ударами дронів та диверсіями, також посідали перше місце у рейтингу тривожностей росіян. Але за рік їхня інтенсивність знизилася: якщо в січні–березні 2023 року сумарний індекс тривожності через них становив 683,4, то у першому кварталі цього року його величина знизилася до 148,3. Як зазначають аналітики, занепокоєння через диверсії та безпілотники підживлювали постійні вибухи у Білгородській області.

На другому та третьому місці у списку основних страхів росіян розташовуються аварії на тепломережах та знос інфраструктури ЖКГ (123,7), а також теракти (122,7).

Причиною занепокоєння став вихід із ладу комунальної інфраструктури у Підмосков'ї, Тульській, Тамбовській та інших областях Росії цієї зими.

Страх терактів посилився на тлі нападу терористів на концертний зал «Крокус Сіті Холл», внаслідок якого 145 людей загинули, а 551 постраждали.

Нагадаємо, на Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол. Про це повідомляє Сибір.Реалії з посиланням на «Агентство».

Група регіональної екологічної організації «Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення» напередодні опублікувала відео. На ньому видно, що весь простір між селами Праця та Знання у Звіриноголівському районі затоплено водою. Саме тут знаходиться «Добровільне».

Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих свердловин, йдеться в пості екологів. Керівник екологічної організації Сергій Єрьомін заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, що «протікає 35 років», а нові пробурені вище і вода до них поки не дісталася.