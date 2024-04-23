Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни
Росіян турбують аварії на тепломережах та знос інфраструктури ЖКГ
фото з відкритих джерел

Занепокоєння росіян через диверсії та безпілотники підживлюють постійні вибухи у Білгородській області

Головними страхами росіян у першому кварталі 2024 року стали диверсії та атаки безпілотників, що випливає з національного індексу тривожності, який публікує «Комерсант», пише The Moscow Times. 

Минулого року страхи, пов'язані з ударами дронів та диверсіями, також посідали перше місце у рейтингу тривожностей росіян. Але за рік їхня інтенсивність знизилася: якщо в січні–березні 2023 року сумарний індекс тривожності через них становив 683,4, то у першому кварталі цього року його величина знизилася до 148,3. Як зазначають аналітики, занепокоєння через диверсії та безпілотники підживлювали постійні вибухи у Білгородській області.

На другому та третьому місці у списку основних страхів росіян розташовуються аварії на тепломережах та знос інфраструктури ЖКГ (123,7), а також теракти (122,7).

Читайте також: Лунає сирена та періщить дощ: жителі Курганської області змушені евакуюватися через повінь

Причиною занепокоєння став вихід із ладу комунальної інфраструктури у Підмосков'ї, Тульській, Тамбовській та інших областях Росії цієї зими.

Страх терактів посилився на тлі нападу терористів на концертний зал «Крокус Сіті Холл», внаслідок якого 145 людей загинули, а 551 постраждали.  

Читайте також: Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси

Нагадаємо, на Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол. Про це повідомляє Сибір.Реалії з посиланням на «Агентство».

Група регіональної екологічної організації «Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення» напередодні опублікувала відео. На ньому видно, що весь простір між селами Праця та Знання у Звіриноголівському районі затоплено водою. Саме тут знаходиться «Добровільне».

Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих свердловин, йдеться в пості екологів. Керівник екологічної організації Сергій Єрьомін заявив, що під водою могла опинитися стара свердловина, що «протікає 35 років», а нові пробурені вище і вода до них поки не дісталася.

Теги: повінь війна соцопитування теракт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
Чому ІДІЛ так ненавидить Росію
24 березня, 16:00
Окупанти вдарили по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом
Ракетний удар по Одесі: що відомо на цю хвилину
25 березня, 20:05
Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців через нестачу необхідних ресурсів
Британія не змогла б воювати з Росією довше двох місяців – The Telegraph
27 березня, 18:30
У штурмовому бою під селом Роботиним, що на Запорізькому напрямку, загинув відомий український музикант Андрій Чепіль
Змінив трембіту на зброю. Згадаймо Андрія Чепіля
29 березня, 09:00
Зброя та техніка потрапляє до країни-агресорки зокрема через територію Таджикистану
Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною
1 квiтня, 22:00
Найактивніше окупанти штурмували Лиманський та Новопавлівський напрямки
Генштаб: окупанти інтенсивно атакують на двох ділянках фронту
26 березня, 07:45
З першого дня повномасштабної війни Багдад пішов обороняти Батьківщину у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Пройшов Ірак, Революцію гідності та Донецький аеропорт. Згадаймо Руслана Боровика
5 квiтня, 09:00
У Швеції продовжує перебувати велика кількість українців
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
12 квiтня, 06:10
Чехія надала Україні понад 1 млн великокаліберних боєприпасів за останні два роки
Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів сприяє розвитку оборонки Заходу – FT
15 квiтня, 20:37

Соціум

Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни
Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни
«Експертний центр»: в Росії з'явився новий орган з цензури книг
«Експертний центр»: в Росії з'явився новий орган з цензури книг
Іран перебуває за крок від створення атомної бомби – Гроссі
Іран перебуває за крок від створення атомної бомби – Гроссі
Одна з європейських держав почне відправляти нелегальних мігрантів назад до їхньої країни
Одна з європейських держав почне відправляти нелегальних мігрантів назад до їхньої країни
Одна з європейських країн може продовжити тимчасовий захист для українських біженців
Одна з європейських країн може продовжити тимчасовий захист для українських біженців
У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)
У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
31K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
19K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
11K
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби
8781
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8470
Стало відомо, коли Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua