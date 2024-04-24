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Рівень води у Дніпрі в межах Києва продовжує зростати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Рівень води у Дніпрі в межах Києва продовжує зростати
Цьогорічне водопілля в столиці оновило свій рекордний рівень
фото Київська міська військова адміністрація

На даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано

Водопілля в столиці України оновило свій рекордний рівень у поточному році. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у середу, 24 квітня.

«За останню добу вода в Дніпрі у межах Києва піднялася ще на 8 см. Станом на 24.04.2024, рівень води становить 644 см над «0» поста. Температура води – 12 градусів С. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий)», – йдеться у повідомленні.

На даний момент водопілля Києву загрози не несе
На даний момент водопілля Києву загрози не несе
фото Київська міська військова адміністрація

Зазначається, що на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою.

Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

Нагадаємо, 23 квітня в Бориспільському районі Київської області вода перелилася через дамбу в районі кількох шлюзів. Місцева влада прогнозувала, що рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись.

Нагадаємо, рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів і станом на 18 квітня, становив 607 см над «нулем» поста спостережень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

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Згідно даних моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

До слова, вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни.

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Зливи почалися 16 квітня і досі не закінчилися – рівень води піднявся настільки, що затопило будинки близько 82 тис. людей. Понад тисяча шкіл не відкрилися, близько 1,16 млн господарств залишилися без світла. Рятувальники витягують людей із затоплених будинків та заблокованих водою машин. 11 місцевих жителів зникли безвісти, шість із яких – у горах, де зливи спровокували зсуви ґрунту.

Теги: паводок повінь річка Київ

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