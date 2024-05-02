Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Країни середньої Азії планують будівництво транспортного вузла для російської нафти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Країни середньої Азії планують будівництво транспортного вузла для російської нафти
Дата початку та закінчення будівництва нового центру поки не відома
фото: Reuters

Афганістан розраховує, що через новий центр до країн Південної Азії транспортуватимуться мільйони тон російської нафти

Афганістан у партнерстві із Туркменістаном та Казахстаном збудує на півночі країни регіональний енергетичний центр для транзиту російської нафти та інших товарів. Про це заявив міністр торгівлі Афганістану Норуддін Азізі після зустрічі із туркменськими й казахськими колегами, пише Reuters.

«Виходячи із наших розмов, у провінції Херат буде створено логістичний центр, який з’єднає північ із Південною Азією», – сказав Азізі.

За його словами, Афганістан розраховує, що через цей центр транспортуватимуться до країн Південної Азії мільйони тон російської нафти. Він вважає, що «поставки до Пакистану через територію Афганістану будуть найкращим варіантом».

Норуддін Азізі додав, що Казахстан також має намір використовувати новий логістичний центр для потреб власного експорту, однак поки невідомо, коли центр почне працювати.

Минулого року стало відомо, що чотири країни-сусіди, включаючи Індію та Афганістан, будуть з'єднані транзитною залізницею. Про це заявив на зустрічі, присвяченій Національному дню транзиту, голова афганського міністерства транспорту та цивільної авіації Хамідулла Ахундзада. 

Приводом для заяви стало підписання контракту з Казахстаном на сполучення залізниць від Акіни в провінції Фарьяб до Торганді в Гераті. За словами Ахундзади, Кабул має намір створити залізничну мережу, яка перетворить Афганістан на транзитне перехрестя.

До слова, уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій. А в Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації. 

Читайте також:

Теги: історія міністр Афганістан Казахстан будівництво Талібан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік дістав із сумки ніж та хотів поранити ним військового
У Києві чоловік із ножем напав на працівників ТЦК
6 квiтня, 19:29
Є чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні
Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі – Кулеба
10 квiтня, 23:38
Пісторіус вимагає значно більше грошей для потреб армії Німеччини
Німеччина може зупинити програму переозброєння – Spiegel
11 квiтня, 22:44
Засідання військового кабінету Ізраїлю завершилося без рішення щодо відповіді на удар Ірану
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
19 березня у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах відбулася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
Названо дату наступного засідання у форматі «Рамштайн»
22 квiтня, 17:13
На те, якою буде демографічна ситуація в країні, окрім безпекової та економічної ситуації, впливає соціальне самопочуття громадян
Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом
14 квiтня, 20:06
Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун йде у відставку
Прем'єр-міністр Сінгапуру йде у відставку після 20 років на посаді
15 квiтня, 14:25
Нетаньягу готується до відповіді за ракетний удар Ірану у вихідні
Нетаньягу наказав військовим підготувати список цілей по Ірану
16 квiтня, 09:42
Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії
Латвія передасть Україні засоби ППО малої дальності
22 квiтня, 18:49

Економіка

Країни середньої Азії планують будівництво транспортного вузла для російської нафти
Країни середньої Азії планують будівництво транспортного вузла для російської нафти
У партіях спецій та прянощів з Індії знайдено небезпечну отруту, яка викликає рак
У партіях спецій та прянощів з Індії знайдено небезпечну отруту, яка викликає рак
Росія постачає Північній Кореї нафту попри обмеження ООН – Reuters
Росія постачає Північній Кореї нафту попри обмеження ООН – Reuters
У Росії плачевна ситуація із зарплатами жінок: промовиста статистика
У Росії плачевна ситуація із зарплатами жінок: промовиста статистика
США та Євросоюз підозрюють Арабські Емірати у збільшенні співпраці з Росією – Reuters
США та Євросоюз підозрюють Арабські Емірати у збільшенні співпраці з Росією – Reuters
США розширили санкції проти Росії
США розширили санкції проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
331K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
53K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
11K
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?
11K
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua