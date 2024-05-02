Країни середньої Азії планують будівництво транспортного вузла для російської нафти

Дата початку та закінчення будівництва нового центру поки не відома

Афганістан розраховує, що через новий центр до країн Південної Азії транспортуватимуться мільйони тон російської нафти

Афганістан у партнерстві із Туркменістаном та Казахстаном збудує на півночі країни регіональний енергетичний центр для транзиту російської нафти та інших товарів. Про це заявив міністр торгівлі Афганістану Норуддін Азізі після зустрічі із туркменськими й казахськими колегами, пише Reuters.

«Виходячи із наших розмов, у провінції Херат буде створено логістичний центр, який з’єднає північ із Південною Азією», – сказав Азізі.

За його словами, Афганістан розраховує, що через цей центр транспортуватимуться до країн Південної Азії мільйони тон російської нафти. Він вважає, що «поставки до Пакистану через територію Афганістану будуть найкращим варіантом».

Норуддін Азізі додав, що Казахстан також має намір використовувати новий логістичний центр для потреб власного експорту, однак поки невідомо, коли центр почне працювати.

Минулого року стало відомо, що чотири країни-сусіди, включаючи Індію та Афганістан, будуть з'єднані транзитною залізницею. Про це заявив на зустрічі, присвяченій Національному дню транзиту, голова афганського міністерства транспорту та цивільної авіації Хамідулла Ахундзада.

Приводом для заяви стало підписання контракту з Казахстаном на сполучення залізниць від Акіни в провінції Фарьяб до Торганді в Гераті. За словами Ахундзади, Кабул має намір створити залізничну мережу, яка перетворить Афганістан на транзитне перехрестя.

До слова, уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій. А в Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації.