Повені в Індонезії: кількість жертв зростає

Потужні дощі спричинили повені та зсуви, які призвели до розливу дамб

Від негоди постраждали тисячі людей

Кількість жертв у результаті повені і зсувів в Індонезії та Східному Тиморі зростає.

Як повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу у понеділок, 5 квітня, понад 75 людей загинули і десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Потужні дощі спричинили повені та зсуви, які призвели до розливу дамб. Як наслідок, тисячі будинків опинилися у воді.

Негода змусила тисячі людей покинути свої домівки і шукати захисту у притулках. Рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.

Між тим, агенція Reuters з посиланням на індонезійське агентство з питань стихійних лих BNPB повідомляє про 55 загиблих в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенгара. Також, за його даними, було евакуйовано понад 400 людей, а загалом від негоди постраждали тисячі людей.

У Східному Тиморі внаслідок повеней, зсувів і падінь дерев загинула щонайменше 21 людина, понад 1500 людей були евакуйовані.

Раніше повідомлялося, що повені забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих – дворічна дитина.