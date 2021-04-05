Повені в Індонезії: кількість жертв зростає
Від негоди постраждали тисячі людей
Кількість жертв у результаті повені і зсувів в Індонезії та Східному Тиморі зростає.
Як повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу у понеділок, 5 квітня, понад 75 людей загинули і десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Потужні дощі спричинили повені та зсуви, які призвели до розливу дамб. Як наслідок, тисячі будинків опинилися у воді.
Негода змусила тисячі людей покинути свої домівки і шукати захисту у притулках. Рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.
Між тим, агенція Reuters з посиланням на індонезійське агентство з питань стихійних лих BNPB повідомляє про 55 загиблих в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенгара. Також, за його даними, було евакуйовано понад 400 людей, а загалом від негоди постраждали тисячі людей.
У Східному Тиморі внаслідок повеней, зсувів і падінь дерев загинула щонайменше 21 людина, понад 1500 людей були евакуйовані.
Раніше повідомлялося, що повені забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих – дворічна дитина.