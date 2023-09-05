Повільний контрнаступ. Американський генерал назвав винних

На думку військового, українці не винні у зниженні початкових темпів наступу

Довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ виявився дещо повільнішим, ніж на те очікували як самі українці, так і американські чиновники. У Сполучених Штатах є ті, хто звинувачують у цьому самих українських військових, але відставний генерал США Марк Арнольд вважає по-іншому – своїми думками він поділився з The Washington Post.

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Генерал наголосив, що невисока швидкість українського контрнаступу визначена нестачею мобільності для прориву мінних полів та загороджень росіян.

Арнольд зазначив: «Механізовані піхотні та бронетанкові батальйони армії США мають у кожній ротній команді танки з лопатями протитанкових мін та важкі катки. В українців цього немає».

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Щобільше, американський військовий додав, що бійцям ЗСУ не вистачає не лише засобів розмінування. Він нагадав, що лише 6 батальйонів із приблизно 350 батальйонів сухопутних військ пройшли загальновійськову підготовку в НАТО. За словами Арнольда, українці мають можливість укомплектувати лише одну бригаду з урахуванням кількості «Bradley», танків «Leopard-2» і «Challenger-2».

Ще однією важливою проблемою є відсутність у ЗСУ панування в повітрі – тому РФ нерідко використовує ударні вертольоти для атак по українських підрозділах під час розмінування їми мінних полів.

Марк Арнольд підкреслив, що в таких непростих умовах темпи контрнаступу ЗСУ вважає достатніми: «Американським військовим буде важко досягти набагато кращих результатів без панування в повітрі та артилерійських систем великої дальності. Отже, я задоволений прогресом, який українці продемонстрували на сьогодні».

Американський генерал висловив сподівання, що українські захисники зможуть прорватися наступного року, але додав, що для цього потрібно пройти більше навчання та отримати ще більше обладнання.

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За словами Арнольда, західна підготовка українських військових за останні 15 місяців складалася з 85% базової підготовки, 5% підготовки командирів невеликих підрозділів та 10% підготовки батальйонів. Внаслідок цього вдалося підготувати менш як 5% сухопутних військ України. Він переконаний, що уповільнення темпів початкового контрнаступу багато в чому сталося через недосвідченість.

Військовий підкреслив, що можна найняти відставних західних офіцерів для навчання бригад безпосередньо на території України, що позитивно позначиться на темпах та обсязі підготовки.

Марк Арнольд додав: «Захід здатний зробити набагато більше, щоб допомогти покласти край війні, але ми цього не робимо. Це потрібно змінити».

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.