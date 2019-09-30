Повстанці в Ємені заявили про велику перемогу над саудівськими військами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архівний відеокадр: речник руху Хуті Ях’я Сарія повідомляє про напад безпілотників бойовиків на нафтові заводи в Саудівській Аравії Фото: Reuters

Бойовики заявляють, що внаслідок свого нападу вони знищили понад 200 саудівських військових і захопили близько двох тисяч полоненими

У Ємені повстанці шиїтського антиурядового руху Хуті оголосили про велику перемогу над військами Саудівської Аравії, яка очолює міжнародну воєнну коаліцію на підтримку законного єменського уряду.

Бойовики заявляють, що внаслідок свого нападу попереднього дня, 28 вересня, на територію Саудівської Аравії, на її південний регіон Наджран, вони знищили понад 200 саудівських військових і захопили близько двох тисяч полоненими, а також значну кількість бойової техніки.

У відеозапису, який оприлюднили бойовики, показано бойові машини з саудівськими позначеннями, боєприпаси, а також полонених і тіла вбитих у саудівських одностроях. Кілька полонених говорять на камеру, що вони саудівські військові.

Влада Саудівської Аравії наразі цього не коментувала.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії воює проти єменського руху Хуті, підтримуваного Іраном, із 2015 року. Внаслідок боїв, у перебігу яких бойовики останнім часом переходять до нападів на саудівській території, загинули десятки тисяч людей, мільйони стали вимушеними переселенцями.