Пожежа на заводі «Уралмаш»: нові подробиці (фото, відео)

Ймовірно пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 л лаку

Унаслідок займання в одному з цехів заводу «Уралмаш», що в Єкатеринбурзі, обвалилася покрівля, очевидці перед пожежею чули вибухи. Про це пишуть росЗМІ.

Утім, за даними агентство «Ура.Ру», який цитує пресслужбу заводу: там заявляють, що пожежа на території промислового майданчика, але будівля нібито не належить «Уралмашу» й розташована далеко від виробничих потужностей.

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії заявило, що триває ліквідація «великої пожежі» покрівлі цеху в Єкатеринбурзі на площі 4 тис. кв. м, не уточнюючи назву об’єкта. Про постраждалих наразі невідомо.

Місцевих пабліках пишуть, що спочатку в районі заводу пролунав вибух, а згодом – у небо здійнявся густий чорний дим. Рятувальники стверджують, що існує загроза вибуху та масштабного розповсюдження вогню.

У мережі пишуть, що ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 л лаку.

За інформацією 24 каналу, вже обвалилася частина покрівлі, однак про постраждалих чи жертв в Єкатеринбурзі поки не повідомляли.

Станом на 13:40 площа загоряння знову збільшилася – до понад 4 500 кв. м. Також рятувальники уточнили, що покрівля обвалилася на площі 300 кв м.

Російські рятувальники бідкаються, що ліквідацію загоряння ускладнює високе пожежне навантаження будівлі. Наразі до ліквідації залучено 52 особи та 17 одиниць техніки.

Утім, пожежа, навряд чи перекинеться на основний цех, пише Артем Ільїн.

Також за версією Олександра Коваленка, згорілий цех заводу належить компанії «ЕнергоТрансстрой». «Цей офіс був створений у 2010 році, юридичний офіс зареєстрований в Єкатеринбурзі, на площі 1-ї П. Сама компанія спеціалізується на виробництві електродвигунів, генераторів та трансформаторів.

Наразі компанією керує підприємець, власниця рекламного агенства «Мерч» Марія Аргунова, засновниця організації – Анжеліка Трофімова, також асоціюється з заводом електромашин. У 2022 році виручка «ЕнергоТрансстрой» склала 111,6 млн рублів, знизившись на 7%. Чистий прибуток 2,5 млн. Дані про фінансові показники компанії за 2023 рік недоступні в службі перевірки підрядника», – йдеться у повідомленні.

Варто наголосити, що у роки Другої світової війни «Уралмаш» став об'єктом військової промисловості. Так, за роки війни там опанували технології виробництва 6 типів корпусів для танків та 12 типів конструкцій самохідних артилерійських установок. Загалом було виготовлено понад 19 тисяч бронекорпусів, 30 тис. польових та танкових знарядь, близько 6 тис. танків та САУ.

Також у роки війни «Уралмаш» постачав на інші оборонні підприємства лиття для виготовлення танкових двигунів, гвинти літаків та корпуси снарядів для реактивних установок.

Як повідомлялося, про пожежу на заводі «Уралмаш» стало відомо сьогодні, 1 квітня.

«Уралмаш» є одним з лідерських підприємств Росії з виробництва обладнання для: металургії; гірничодобувної промисловості; промисловості будівельних матеріалів; енергетики.

Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та кульові млини та інше.