Премію найуспішніших підприємців світу отримали науковці, які розробили карту слідів Великого вибуху

У двох номінаціях лауреати отримали три мільйони доларів

У Сан-Франциско оголосили лауреатів премії Breakthrough Prize, — повідомляють ЗМІ. За дослідження в галузі фундаментальної фізики премію отримала команда проекту WMAP, яка створила карту реліктового випромінювання, що залишився після Великого вибуху. Премію в галузі математики отримали Крістофер Хакон і Джеймс Маккернан — за



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Праворуч — Марк Цукерберг, засновник Facebook

У двох номінаціях лауреати отримали три мільйони доларів

У Сан-Франциско оголосили лауреатів премії Breakthrough Prize, — повідомляють ЗМІ.

За дослідження в галузі фундаментальної фізики премію отримала команда проекту WMAP, яка створила карту реліктового випромінювання, що залишився після Великого вибуху.

Премію в галузі математики отримали Крістофер Хакон і Джеймс Маккернан — за дослідження в області біраціональної геометрії, зокрема мінімальної моделі у високих розмірностях. Розмір винагороди обох премій становить три мільйони доларів.

Крім цього, п'ять вчених отримали трьохмільйонну премію за дослідження в галузях, пов'язаних із вивченням живих організмів і продовженням життя.

Breakthrough Prize була заснована творцями Google і Facebook Сергієм Бріном і Марком Цукербергом, а також російським мільярдером Юрієм Мільнера. Премію вручають з 2012 року.

Нагороди були засновані подружжями філантропів Сергієм Бріном (засновник Google) та Енн Воджіскі, Марком Цукербергом (засновник Facebook)та Прісциллою Чан, Юрієм Мільнером (російський мільярдер) та Юлією Мільнер, Джеком Ма (засновник Alibaba Group) та Кеті Чжан.