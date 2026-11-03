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Британець, який 28 років мандрував світом, повернувся додому

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Британець, який 28 років мандрував світом, повернувся додому
Карл Бушбі зустрівся з матір'ю Анджелою після завершення 28-річної навколосвітньої експедиції
Фото: Jon Super / Associated Press

Карл Бушбі подолав 50 тисяч кілометрів через чотири континенти та 30 країн, щоб знову побачити рідних

57-річний британський мандрівник Карл Бушбі завершив навколосвітню подорож, яка тривала 28 років. Чоловік повернувся до рідного міста Галл в Англії, де його зустріли сотні людей та родина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Бушбі розпочав експедицію 1 листопада 1998 року в чилійському місті Пунта-Аренас. Тоді йому було 29 років. Колишній британський десантник поставив собі мету обійти світ пішки, не використовуючи транспорт для просування маршрутом і не повертаючись додому до завершення мандрівки.

За цей час він подолав приблизно 50 тис. км через чотири континенти та 30 країн. Зокрема, перетнув замерзлу Берингову протоку, а також уплав подолав Каспійське море та Ла-Манш.

Спочатку британець розраховував завершити подорож за 12 років. Однак суворі погодні умови, проблеми з візами, політичні конфлікти та пандемія COVID-19 суттєво затримали його повернення.

Особливо складним виявився маршрут через Росію. Через бюрократичні обмеження та короткий сезон, придатний для пересування, на його проходження знадобилося майже десять років. Під час перетину Берингової протоки мандрівника також затримували російські правоохоронці.

До рідного міста Бушбі дістався 2 листопада 2026 року. Після урочистої зустрічі в центрі Галла він вирушив до будинку своєї матері Анджели, яку не бачив близько десяти років. Їхнє возз'єднання стало завершенням майже тридцятирічної експедиції.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про британського мандрівника Карла Бушбі та його незвичайну навколосвітню експедицію. Чоловік вирушив із Чилі у 1998 році та поставив за мету дістатися рідного міста пішки, не повертаючись додому до завершення маршруту.

 

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Теги: обмеження подорож транспорт

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