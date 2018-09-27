Президент Польщі закликав світ протистояти агресору в Східній Європі



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Дуда виступив проти нормалізації відносин із порушниками міжнародного права

Світовій спільноті не можна закривати очі на порушення міжнародного права, що відбуваються у Східній Європі.

Про це у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент Польщі Анджей Дуда.

«Польща вважає своїм обов’язком привернути увагу міжнародної спільноти до джерел загроз світовому миру, які походять від заморожених конфліктів, окупації та зміни кордонів силою, що має місце у Східній Європі», - сказав Дуда.

Він виступив проти нормалізації відносин із порушниками міжнародного права й агресорами. «Міжнародна спільнота не повинна дозволити повернення до звичних відносин. Дії агресора повинні отримати належну відповідь», - наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що Польща має гроші на будівництво постійної американської військової бази на своїй території. За його словами, в цьому році про це ще завчасно говорити, а в наступному Польща охоче могла б розпочати «певного роду роботи логістичного й інвестиційного характеру«.