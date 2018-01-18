Президент США оголосив підсумки «премії фейкових новин»

Перше місце в переліку ЗМІ, які, за версією Трампа, дають неправдиві новини, посіла газета The New York Times

Президент США Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у Twitter переможців «премії брехливих новин». Перше місце в переліку ЗМІ, які, за версією Трампа, дають неправдиві новини, посіла газета The New York Times, в якій був опублікований матеріал із заявою про те, що економіка США ніколи не відновиться. And the FAKE NEWS winners



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Фото: gop.com Президент США Дональд Трамп

Перше місце в переліку ЗМІ, які, за версією Трампа, дають неправдиві новини, посіла газета The New York Times

Президент США Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у Twitter переможців «премії брехливих новин». Перше місце в переліку ЗМІ, які, за версією Трампа, дають неправдиві новини, посіла газета The New York Times, в якій був опублікований матеріал із заявою про те, що економіка США ніколи не відновиться.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Телеканал CNN фігурує в списку Трампа чотири рази. Зокрема, за повідомлення про те, що президент США і його син Дональд Трамп-молодший мали доступ до хакерських документів з WikiLeaks і матеріал від 22 червня про зустріч фінансиста Ентоні Скарамуччі з російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим. На момент публікації Скарамуччі обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю Білого дому, але незабаром був звільнений. Публікація про зустріч бізнесменів була видалена через два дні після публікації.

З різних причин Трамп «нагородив» «премією брехливих новин» журнали TIME і Newsweek, телеканал ABC і газету Washington Post.

Перелік переможців фейковий новин завершує запис про можливу змову передвиборчої команди Трампа з Росією. «Російський змова — це найбільша містифікація для американського народу. Змови не існує!» — написав Трамп

Конфлікт президента США з демократичними ЗМІ триває з початку його президентської кампанії в 2014 році. Тоді в публічний доступ потрапили дані зі зламаних серверів керівництва Демократичної партії. У документах говорилося, що керівництво партії нібито підігравало Хілларі Клінтон у боротьбі з демократом Берні Сандерсом в ході праймеріз. Після перемоги Трампа критика з боку ЗМІ розгорілася з новою силою. Багато медіа зосередилися на версії про те, що перемога Трампа стала результатом можливого втручання Росії в передвиборчу кампанію США.

Трамп неодноразово заявляв, що він і його передвиборчий штаб не мали ніякої змови з Кремлем. У свою чергу Москва відкидає свою причетність до виборів у іноземних державах.