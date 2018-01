Президент США оголосив підсумки «премії фейкових новин»

Президент США Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у Twitter переможців «премії брехливих новин». Перше місце в переліку ЗМІ, які, за версією Трампа, дають неправдиві новини, посіла газета The New York Times, в якій був опублікований матеріал із заявою про те, що економіка США ніколи не відновиться. And the FAKE NEWS winners