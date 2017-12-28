Президент Туреччини погрожує розтрощити «армію терору», яку підтримує США

Ердоган незадоволений тим, що США надають допомогу сирійським курдам

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав створювані за підтримки коаліції під проводом США загони прикордонної охорони з сирійських ополченців «армією терору». 15 січня він пообіцяв розтрощити ці угруповання ще до їхнього формування, передає DW. [READ_MORE] За словами Ердогана, збройні сили Туреччини



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Фото з відкритих джерел Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган незадоволений тим, що США надають допомогу сирійським курдам

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав створювані за підтримки коаліції під проводом США загони прикордонної охорони з сирійських ополченців «армією терору». 15 січня він пообіцяв розтрощити ці угруповання ще до їхнього формування, передає DW.

За словами Ердогана, збройні сили Туреччини підготувалися до операції проти контрольованого курдськими загонами регіону Афрін на півночі Сирії та міста Манбідж. «Це обов'язок уряду - розтрощити терористичну силу ще до її народження», - сказав він.

Коаліція під проводом США напередодні заявила, що допомагатиме близько 30 тисячам бійців, які мають охороняти державний кордон Сирії на тих ділянках, які підконтрольні сирійським курдам. Очікують, що приблизно половину цих прикордонників складатимуть бійці «Демократичних сил Сирії». Зараз це формування контролює приблизно 25 відсотків території Сирії.