Принц Гаррі одружується

Обраницею принца Гаррі стала актриса Меган Маркл

Принц Гаррі одружиться з американською акторкою Меган Маркл. Принц, який є п'ятим у черзі спадкоємців престолу, вже отримав благословення батьків Меган. Королева і герцог Единбурзький заявили, що «раді за пару і бажають їм щастя», повідомив речник Бекінгемського палацу. [READ_MORE] Брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кетрін,



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Принц Гаррі і Меган Маркл

Обраницею принца Гаррі стала актриса Меган Маркл

Принц Гаррі одружиться з американською акторкою Меган Маркл.

Принц, який є п'ятим у черзі спадкоємців престолу, вже отримав благословення батьків Меган.

Королева і герцог Единбурзький заявили, що «раді за пару і бажають їм щастя», повідомив речник Бекінгемського палацу.

Брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кетрін, герцогиня Кембриджська, сказали, що «познайомитися з Меган і бачити, які вони з Гаррі щасливі, було чудово».

Батьки пані Маркл відзначити, що «неймовірно раді за пару».

Весілля запланували на наступну весну, сказано в офіційному повідомленні Кларенс-хаузу.

Подружжя мешкатиме в Ноттінгемському котеджі Кенсінгтонського палацу в Лондоні.

Пара зустрічається з липня 2016 року. Вони познайомилися в Лондоні через спільних друзів.

Цього вересня Гаррі та Меган вперше з'явилися на публіці разом.

У листопаді пара заручилася, про що спершу знали лише королева та інші близькі члени родини.

Подробиці щодо одруження обіцяють повідомити згодом.

Джерело: ВВС Україна