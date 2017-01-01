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    Принц Гаррі одружується

    Обраницею принца Гаррі стала актриса Меган Маркл
    Принц Гаррі одружиться з американською акторкою Меган Маркл. Принц, який є п'ятим у черзі спадкоємців престолу, вже отримав благословення батьків Меган. Королева і герцог Единбурзький заявили, що «раді за пару і бажають їм щастя», повідомив речник Бекінгемського палацу. [READ_MORE] Брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кетрін,
    • Вчора, 14:01
    • Розсилка
    Принц Гаррі і Меган Маркл
    Принц Гаррі і Меган Маркл

    Обраницею принца Гаррі стала актриса Меган Маркл

    Принц Гаррі одружиться з американською акторкою Меган Маркл.

    Принц, який є п'ятим у черзі спадкоємців престолу, вже отримав благословення батьків Меган.

    Королева і герцог Единбурзький заявили, що «раді за пару і бажають їм щастя», повідомив речник Бекінгемського палацу.

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    Брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кетрін, герцогиня Кембриджська, сказали, що «познайомитися з Меган і бачити, які вони з Гаррі щасливі, було чудово».

    Батьки пані Маркл відзначити, що «неймовірно раді за пару».

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    Принц Гаррі одружується
    Принц Гаррі одружується
    Принц Гаррі одружується
    Принц Гаррі одружується

    Весілля запланували на наступну весну, сказано в офіційному повідомленні Кларенс-хаузу.

    Подружжя мешкатиме в Ноттінгемському котеджі Кенсінгтонського палацу в Лондоні.

    Пара зустрічається з липня 2016 року. Вони познайомилися в Лондоні через спільних друзів.

    Цього вересня Гаррі та Меган вперше з'явилися на публіці разом.

    У листопаді пара заручилася, про що спершу знали лише королева та інші близькі члени родини.

    Подробиці щодо одруження обіцяють повідомити згодом.

     

    Джерело: ВВС Україна

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