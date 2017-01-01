Принц Гаррі одружується
- Вчора, 14:01
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Обраницею принца Гаррі стала актриса Меган Маркл
Принц Гаррі одружиться з американською акторкою Меган Маркл.
Принц, який є п'ятим у черзі спадкоємців престолу, вже отримав благословення батьків Меган.
Королева і герцог Единбурзький заявили, що «раді за пару і бажають їм щастя», повідомив речник Бекінгемського палацу.
Брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кетрін, герцогиня Кембриджська, сказали, що «познайомитися з Меган і бачити, які вони з Гаррі щасливі, було чудово».
Батьки пані Маркл відзначити, що «неймовірно раді за пару».
Весілля запланували на наступну весну, сказано в офіційному повідомленні Кларенс-хаузу.
Подружжя мешкатиме в Ноттінгемському котеджі Кенсінгтонського палацу в Лондоні.
Пара зустрічається з липня 2016 року. Вони познайомилися в Лондоні через спільних друзів.
Цього вересня Гаррі та Меган вперше з'явилися на публіці разом.
У листопаді пара заручилася, про що спершу знали лише королева та інші близькі члени родини.
Подробиці щодо одруження обіцяють повідомити згодом.
Джерело: ВВС Україна