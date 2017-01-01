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    У світі

    Про екс-президента США Рональда Рейгана знімуть серіал

    За проект взялася компанія USA Network
    Про 40-го президента США Рональда Рейгана знімуть серіал. Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Зазначається, що проектом займається USA Network, а до роботи над серіалом долучиться донька екс-глави держави Петті Девіс. [READ_MORE] Назви серіал поки не має, але відомо, що у ньому  відкриються подробиці того, як Рейган
    • Сьогодні, 17:47
    • Розсилка
    Рональд Рейган, 40-й президент США
    Фото з відкритих джерел
    Рональд Рейган, 40-й президент США

    За проект взялася компанія USA Network

    Про 40-го президента США Рональда Рейгана знімуть серіал. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

    Зазначається, що проектом займається USA Network, а до роботи над серіалом долучиться донька екс-глави держави Петті Девіс.

    Назви серіал поки не має, але відомо, що у ньому  відкриються подробиці того, як Рейган працював рятувальником і актором, яких перемог та поразок зазнав за свого президентства.

    Також планується приділити увагу особистому життю політика.

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    Джерело: Громадське

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