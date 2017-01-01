Про екс-президента США Рональда Рейгана знімуть серіал

За проект взялася компанія USA Network

Про 40-го президента США Рональда Рейгана знімуть серіал. Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Зазначається, що проектом займається USA Network, а до роботи над серіалом долучиться донька екс-глави держави Петті Девіс. [READ_MORE] Назви серіал поки не має, але відомо, що у ньому відкриються подробиці того, як Рейган