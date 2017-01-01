Про екс-президента США Рональда Рейгана знімуть серіал
- Сьогодні, 17:47
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Фото з відкритих джерел
Рональд Рейган, 40-й президент США
За проект взялася компанія USA Network
Про 40-го президента США Рональда Рейгана знімуть серіал. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Зазначається, що проектом займається USA Network, а до роботи над серіалом долучиться донька екс-глави держави Петті Девіс.
Назви серіал поки не має, але відомо, що у ньому відкриються подробиці того, як Рейган працював рятувальником і актором, яких перемог та поразок зазнав за свого президентства.
Також планується приділити увагу особистому життю політика.
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Джерело: Громадське