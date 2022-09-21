Блогери в шоці: прокуратура РФ вперше винесла попередження за пости в Instagram

Це перший подібний випадок у Росії

У юридичну підтримку правозахисного проекту «Роскомсвобода» звернулася фешн-блогер Вероніка Логінова, яка має понад 500 тисяч підписників в Інстаграмі. Блогер отримала від прокуратури «застереження щодо неприпустимості порушення закону» через використання Інстаграма.

Як повідомила «Роскомсвобода», у застереженні сказано, що «…вчинення дій із залучення користувачів у соцмережі Facebook та Instagram, а також розміщення там матеріалів, у тому числі рекламних, можуть розглядатися як форма участі у діяльності екстремістської організації та схиляння до участі у ній невизначеного кола осіб».

Глава юридичної практики «Роскомсвободи» Саркіс Дарбінян заявив, що це перший випадок переслідування громадянина РФ на підставі просто використання Інстаграма.

«Це, звичайно, зовсім не те, що обіцяли прокурори під час визнання Instagram та Facebook екстремістськими, коли в пабліку заявляли, що кінцевих користувачів це рішення не торкнеться. А тепер виявляється, що цілком торкнеться», – заявив Дарбінян.

Він нагадав, що кримінальна стаття 282.2 про діяльність екстремістської організації передбачає до восьми років позбавлення волі за вербування людей до такої організації та до шести років за участь у ній.

«Тобто за логікою прокурора тепер за будь-яке «Підписуйтесь на мене в інстаграм» загрожує до 14 років позбавлення волі!» – Додав Дарбінян.

Наприкінці березня російський суд оголосив компанію Metа, яка володіє Facebook і Instagram, «екстремістською організацією» і заборонив у Росії соцмережі, що їй належать.

Metа заблокували через «розміщення інформації, яка містить заклики до насильства проти російських громадян». Це сталося після того, як Meta змінила свою політику модерації та перестала видаляти в деяких країнах погрози та заклики до насильства щодо російських військових, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку. Пізніше такі посади дозволили писати лише користувачам з України.