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Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
фото з відкритих джерел

Дзвінок ініціювала угорська сторона

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим у той час, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Росії.

Як повідомляє російське МЗС, дзвінок ініціювала угорська сторона. Згідно із заявою, сторони «дали високу оцінку рівня російсько-угорського політичного діалогу».

У повідомленні йдеться, що сторони «наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні».

«Акцентовано, що двостороння взаємодія, попри вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди», – вказує МЗС РФ.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан вже прокоментував свій візит до Києва.  

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.  Однак Київ має власний план для досягнення миру.

До слова, 1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

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Теги: МЗС Сергій Лавров Сійярто Віктор Орбан Угорщина

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