Російський літак увійшов у повітряний простір Балтії: Литва відреагувала

Раніше російські літаки вже порушували повітряні простори Швеції та Фінляндії

Російський літак близько хвилини перебував у повітрі над територією Литви

Міністерство закордонних справ Литви висловило дипломатичний протест Росії після того, як російський цивільний літак без дозволу увійшов у повітряний простір балтійської країни. Про це йдеться на сайті МЗС Литви.

У міністерстві стверджують, що ввечері 30 червня літак російської авіакомпанії «Перемога», який летів з Московського аеропорту «Внуково» до Калінінградського аеропорту «Храброво», «здійснив незаконне вторгнення в повітряний простір Литви над Балтійським морем». За даними литовського МЗС, літак близько хвилини перебував у повітрі над територією країни.

Відзначено, що зовнішньополітичне відомство Литви вимагало від російської влади оперативно пояснити ситуацію і «вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів».

Нещодавно Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії на розмову у зв’язку із нещодавнім порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником Су-24. Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Також повідомлялося, що російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року. Зокрема, літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки, при цьому літак заглибився на 2,5 км у фінську територію.

Як відомо, британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.