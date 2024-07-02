Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва

Росія нічого не очікує від поїздки прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва.

«Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів», – сказав він.

Натомість речник Путіна назвав Орбана політиком, який «досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни».

Як повідомлялося, Орбан прибув у вівторок, 2 липня, з офіційним візитом до Києва, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан вже прокоментував свій візит до Києва.

1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.

Раніше Угорщина неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.