Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом

Представниці республіканської партії було висунуто звинувачення про небезпечне використання вогнепальної або іншої зброї

Представниця Республіканської партії США Вікторія Спартц, яка походить з України, отримала звинувачення у порушенні правил носіння зброї у Вашингтонському міжнародному аеропорту Вірджинії. Про це повідомляє NBC News.

Прессекретар Спартц повідомив, що представниці республіканської партії було висунуто звинувачення у п'ятницю, посилаючись на розділ закону штату Вірджинія, про небезпечне використання вогнепальної або іншої зброї.

Зауважується, що ситуація сталася перед міжнародним вильотом Спартц з аеропорту Даллеса на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.

«Минулої п'ятниці конгресвумен Спартц випадково пронесла у своїй валізі порожній пістолет без магазину і набоїв, про наявність якого в кишені валізи вона не знала, коли проходила контроль безпеки в аеропорту Даллеса. Спартц отримала юридичне повідомлення і продовжила свій міжнародний рейс на засідання ПА ОБСЄ в Європі», – зазначив прессекретар.

Нагадаємо, що Комітет з питань етики Палати представників Конгресу США провів попереднє розслідування щодо поведінки конгресвумен українського походження Вікторії Спартц із персоналом у відповідь на численні скарги. Приводом для розслідування стали скарги про нібито «зловживання», «загальну токсичність» і «лють» республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги і з ними зв'язалися слідчі.

Раніше українка за етнічним походженням, конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги для України. Запропонований Сенатом пакет передбачає фінансову допомогу у розмірі $60 млрд.

Нагадаємо, конгресвумен вже не вперше дивує українців. Раніше Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Також Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликами президента Володимира Зеленського звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією».