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    Проросійський президент Чехії залишається фаворитом виборів

    На другому місці у симпатіях громадян Чехії знаходиться Будівля екс-президент академії наук Єжи Драгош
    За чинного президента Чехії Мілоша Земана готові віддати свої голоси 32% виборців, тоді як за його головного опонента, екс-президента Академії Наук Єжи Драгоша - 21,5%. Як повідомляють Hospodářské noviny, за місяць симпатії чехів мало змінилися. Загалом у президентських виборах планують прийняти участь 69% відсотків громадян країни,
    • Сьогодні, 17:11
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    На другому місці у симпатіях громадян Чехії знаходиться Будівля екс-президент академії наук Єжи Драгош

    За чинного президента Чехії Мілоша Земана готові віддати свої голоси 32% виборців, тоді як за його головного опонента, екс-президента Академії Наук Єжи Драгоша - 21,5%. Як повідомляють Hospodářské noviny, за місяць симпатії чехів мало змінилися.

    Загалом у президентських виборах планують прийняти участь 69% відсотків громадян країни, що мають право голосу.

    На третьому місті композитор Міхал Горачек із підтримкою на рівні 10,5 %. відсотка. Підтримка решти кандидатів не перевищує 4%.

    CVVM провела огляд з 2 по 17 грудня. У ньому взяли участь 1049 мешканців Чехії у віці понад 15 років.

    Як відомо, перший тур президентських виборів у Чехії пройде 12 і 13 січня. У випадку, якщо ніхто не отримає підтримку у 50% голосів, за два тижні буде проведено другий тур.

    Зазначимо, президент Чехії Мілош Земан звинуватив Європейський союз в боягузтві і в підтримці палестинських терористів.

    Джерело: Європейська правда

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