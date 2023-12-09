Трамп чи Байден? Опитування показало, хто лідирує у рейтингу політичних симпатій американців

37% американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента, тоді як 61% вважає інакше

Згідно з останнім опитуванням щодо політичних уподобань американців, колишній президент США Дональд Трамп випереджає нинішнього господаря Білого дому, Джо Байдена. Про це повідомляє The Hill.

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Опитування, проведене виданням The Wall Street Journal, показало, що 37% американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента, тоді як 61% вважає інакше.

На питання про те, за кого вони проголосували б на виборах у листопаді 2024 року, 47% респондентів віддавали перевагу Трампу, тоді як 43% підтримували Байдена.

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Зазначимо, що 37% опитаних заявили, що проголосували б за Трампа, якби вибори відбувалися сьогодні, у той час як 31% висловили підтримку Байдену.

Окрім того, 49% респондентів сказали, що політика Трампа допомогла їм особисто, тоді як 37% опитаних вважають, що зашкодила. І навпаки, 53% американців заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, а допомогу відчули 23% опитаних.

Опитування The Wall Street Journal проводилося з 29 листопада до 4 грудня, в ньому взяли участь 1 500 респондентів. Похибка становила 2,5 відсоткові пункти.

Як повідомлялося, уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення у Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але також може свідомо розвалити НАТО.