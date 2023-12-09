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Трамп чи Байден? Опитування показало, хто лідирує у рейтингу політичних симпатій американців

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп чи Байден? Опитування показало, хто лідирує у рейтингу політичних симпатій американців
Джо Байден і Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

37% американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента, тоді як 61% вважає інакше

Згідно з останнім опитуванням щодо політичних уподобань американців, колишній президент США Дональд Трамп випереджає нинішнього господаря Білого дому, Джо Байдена. Про це повідомляє The Hill.

Опитування, проведене виданням The Wall Street Journal, показало, що 37% американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента, тоді як 61% вважає інакше.

На питання про те, за кого вони проголосували б на виборах у листопаді 2024 року, 47% респондентів віддавали перевагу Трампу, тоді як 43% підтримували Байдена.

Зазначимо, що 37% опитаних заявили, що проголосували б за Трампа, якби вибори відбувалися сьогодні, у той час як 31% висловили підтримку Байдену.

Окрім того, 49% респондентів сказали, що політика Трампа допомогла їм особисто, тоді як 37% опитаних вважають, що зашкодила. І навпаки, 53% американців заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, а допомогу відчули 23% опитаних.

Опитування The Wall Street Journal проводилося з 29 листопада до 4 грудня, в ньому взяли участь 1 500 респондентів. Похибка становила 2,5 відсоткові пункти.

Як повідомлялося, уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення у Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але також може свідомо розвалити НАТО. 

Читайте також: Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу
Теги: президент політика рейтинг Дональд Трамп вибори

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