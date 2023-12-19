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У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
У порівнянні із минулим роком українці почали менше довіряти політикам
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Найвищий рівень довіри зберігає Володимир Зеленський. А Порошенко - єдиний з політиків першого ешелону, якому вдалося, підвищити довіру до себе за останні рік

 

Найвищу довіру серед політиків має президент Володимир Зеленський – йому довіряють 77% українців. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Показник довіри до президента знизився з 90% у травні 2022 року, при цьому 22% опитаних йому не довіряють (у травні 2022 року цей показник становив 7%).

Далі йде волонтер Сергій Притула, якому довіряють 69%, а не довіряють – 25% українців. У 2022 році йому довіряли трохи більше громадян – 74%, а не довіряли – 9%. Таким чином, від президента його відділяє лише 8%, що не так вже й багато, враховуючи різницю у результатах порівняно із минулим роком.

А от Петро Порошенко єдиний із політиків першого ешелону, який за останній рік домігся зростання довіри до себе. Експрезиденту сьогодні довіряє третина опитаних, а це на 11% більше, ніж у минулому році.

У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше фото 1

До трійки лідерів за довірою увійшов столичний мер Віталій Кличко з показниками довіри у 52% та недовіри – 43%. У минулому році ці показники були набагато вищими – тоді меру Києва довіряли 74% українців, а не довіряли – 18%.

«Водночас довіра громадськості до окремих політиків насправді є гарним приводом для них ще раз відчути настрої українців та ретельно обдумати своє майбутнє», – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. Він додав, що фіксується стабільно висока недовіра і запит суспільства на нових лідерів.

До слова, незважаючи на постійні провокативні дописи депутатки Мар’яни Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ протягом тривалого часу, 88% українців довіряють Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).

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Теги: президент соцопитування українці Володимир Зеленський Сергій Притула Віталій Кличко

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