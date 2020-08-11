Протести в Білорусі: одна людина загинула під час вибуху в Мінську
Опозиційні телеграм-канали стверджують, що це світло-шумова граната влучила у протестувальника, яку кинули силовики
Одна людина загинула під час вибуху в Мінську на вулиці Притицького.
Про це повідомлє телеграм-канал «прес-секретар МВС Білорусі».
«Сьогодні, 10 серпня близько 23:00, в ході масових заворушень в Мінську на вул. Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. В ході протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в строну правоохоронців. Він вибухнув в руці, чоловік отримав травми несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події.
Опозиційні телеграм-канали стверджують, що це світло-шумова граната влучила у протестувальника, яку кинули силовики.
Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.
У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.
До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.
Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.
Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.
ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.
Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».