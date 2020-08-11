Протести в Білорусі: одна людина загинула під час вибуху в Мінську



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Під час протестних акцій в Білорусі увечері 9 серпня постраждали більше 50 їх учасників

Опозиційні телеграм-канали стверджують, що це світло-шумова граната влучила у протестувальника, яку кинули силовики

Одна людина загинула під час вибуху в Мінську на вулиці Притицького.

Про це повідомлє телеграм-канал «прес-секретар МВС Білорусі».

«Сьогодні, 10 серпня близько 23:00, в ході масових заворушень в Мінську на вул. Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. В ході протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в строну правоохоронців. Він вибухнув в руці, чоловік отримав травми несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події.

Опозиційні телеграм-канали стверджують, що це світло-шумова граната влучила у протестувальника, яку кинули силовики.

Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».