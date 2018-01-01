  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Протягом місяця у Франції майже три тисячі людей померли від грипу

    Цьогоріч, як очікується, смертельні наслідки епідемії будуть менші, ніж у 2016-2017 роках
    З початку грудня до початку січня від грипу та його наслідків у Франції померло майже три тисячі людей. Про це оголосив інститут моніторингу здоров'я Франції, повідомляє Franceinfo. «Епідемія сезонного грипу у Франції спричинила надмірну смертність - майже три тисячі смертей за період з 4 грудня до 7 січня», - повідомили в установі. У
    • Сьогодні, 21:21
    • Розсилка
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Цьогоріч, як очікується, смертельні наслідки епідемії будуть менші, ніж у 2016-2017 роках

    З початку грудня до початку січня від грипу та його наслідків у Франції померло майже три тисячі людей. Про це оголосив інститут моніторингу здоров'я Франції, повідомляє Franceinfo.

    «Епідемія сезонного грипу у Франції спричинила надмірну смертність - майже три тисячі смертей за період з 4 грудня до 7 січня», - повідомили в установі.

    У відомстві уточнили, що з 4 грудня минулого року до 7 січня поточного року від грипу та його наслідків померли 2850 людей, майже 90% випадків смерті - серед людей у віці 65 років і старше.

    Читайте також

    Цьогоріч, як очікується, смертельні наслідки епідемії будуть менші, ніж у 2016-2017 роках. Минулої зими остаточна цифра смертності становила 21 200 смертей, з яких 14 400 були пов'язані з грипом.

    Франція залишається серед 15 європейських країн, де результати епідемії є «помірними». У п'яти інших (Іспанія, Італія, Ірландія, Люксембург та Мальта) вона має «високу інтенсивність».

    Найкращим способом запобігти захворюванню, наголошують медики, є вакцинація.

    Читайте також
    Франція грип
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ