Протягом місяця у Франції майже три тисячі людей померли від грипу

Цьогоріч, як очікується, смертельні наслідки епідемії будуть менші, ніж у 2016-2017 роках

З початку грудня до початку січня від грипу та його наслідків у Франції померло майже три тисячі людей. Про це оголосив інститут моніторингу здоров'я Франції, повідомляє Franceinfo. «Епідемія сезонного грипу у Франції спричинила надмірну смертність - майже три тисячі смертей за період з 4 грудня до 7 січня», - повідомили в установі. У



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Цьогоріч, як очікується, смертельні наслідки епідемії будуть менші, ніж у 2016-2017 роках

З початку грудня до початку січня від грипу та його наслідків у Франції померло майже три тисячі людей. Про це оголосив інститут моніторингу здоров'я Франції, повідомляє Franceinfo.

«Епідемія сезонного грипу у Франції спричинила надмірну смертність - майже три тисячі смертей за період з 4 грудня до 7 січня», - повідомили в установі.

У відомстві уточнили, що з 4 грудня минулого року до 7 січня поточного року від грипу та його наслідків померли 2850 людей, майже 90% випадків смерті - серед людей у віці 65 років і старше.

Цьогоріч, як очікується, смертельні наслідки епідемії будуть менші, ніж у 2016-2017 роках. Минулої зими остаточна цифра смертності становила 21 200 смертей, з яких 14 400 були пов'язані з грипом.

Франція залишається серед 15 європейських країн, де результати епідемії є «помірними». У п'яти інших (Іспанія, Італія, Ірландія, Люксембург та Мальта) вона має «високу інтенсивність».

Найкращим способом запобігти захворюванню, наголошують медики, є вакцинація.