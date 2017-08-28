П'ятирічну дівчинку в США покалічили під час «ритуалу вуду»

Постраждала і її брат перебувають під опікою держави

В американському штаті Массачусетс дві жінки спотворили обличчя п'ятирічної дівчинки, проводячи над нею гаїтянський ритуал вуду. За інформацією телеканалу NECN, 40-річна Рейчел Хілер і 51-річна Пеггі ла Бусьер переконали мати дитини, що в нього вселився злий дух і для того, щоб вигнати його, необхідно провести чаклунський ритуал. Як розповів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждала і її брат перебувають під опікою держави

В американському штаті Массачусетс дві жінки спотворили обличчя п'ятирічної дівчинки, проводячи над нею гаїтянський ритуал вуду.

За інформацією телеканалу NECN, 40-річна Рейчел Хілер і 51-річна Пеггі ла Бусьер переконали мати дитини, що в нього вселився злий дух і для того, щоб вигнати його, необхідно провести чаклунський ритуал. Як розповів восьмирічний брат дівчинки, жінки зв'язали її, а потім почали палити над нею предмети, лити воду та інші речовини на очі сестрі. Також вони погрожували відрізати хлопчикові голову мачете.

За даними поліції, хімікати, використані при «ритуалі», залишили на обличчі дитини опіки, які, найімовірніше, ніколи не загояться. Наразі постраждала і її брат перебувають під опікою держави, а Рейчел Хілер та Пеггі ла Бусьер під арештом.

Нагадаємо, співробітники поліції Вінниччини за орієнтуванням поліції Черкаської області затримали жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку.

Джерело: Росбалт