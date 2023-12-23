Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо допомоги в Газі

У резолюції ООН немає заклику до припинення вогню в Газі

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В резолюції ООН немає заклику до припинення вогню в Газі, а саме погодження документа в Радбезі відбувалося після того, як Ізраїль дав зрозуміти про намір розширити наземну операцію в палестинському анклаві.

Затверджена резолюція закликає «негайно прийняти заходи для забезпечення безпечного та необмеженого гуманітарного доступу і створення умов для тривалого припинення бойових дій».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість початковий проєкт закликав до «термінового та сталого припинення бойових дій», щоб забезпечити доступ допомоги.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

До слова, палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників.