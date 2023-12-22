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США вважають, що Ізраїлю варто змінити характер операції проти ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
США вважають, що Ізраїлю варто змінити характер операції проти ХАМАС
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Держсекретар США додав, що зменшення інтенсивності ізраїльських операцій призведе до зменшення шкоди, завданої цивільному населенню

Кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресбрифінгу у Вашингтоні.

Керівник американської дипломатії наголосив на необхідності переходу від інтенсивної фази конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом до менш насильницьких дій, щоб зберегти життя цивільного населення в Секторі Гази. Держсекретар США додав, що зменшення інтенсивності ізраїльських операцій призведе до зменшення шкоди, завданої цивільному населенню.

«Ми очікуємо і хочемо побачити перехід до більш цілеспрямованих операцій, з меншою кількістю сил, які дійсно зосереджені на боротьбі з керівництвом ХАМАСу, мережею тунелів і деякими іншими критично важливими речами», – сказав Блінкен.

Водночас, продовжує Bloomberg, офіційні особи США принаймні публічно не прагнуть вказувати Ізраїлю, що йому робити. Днями міністр оборони США Ллойд Остін на пресбрифінгу заявив, що США не будуть «диктувати терміни або умови» Ізраїлю, але можуть надати поради щодо контртерористичних операцій і переходу до «більш хірургічних операцій».

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, перебуваючи поруч із Остіном, сказав, що як тільки військові країни досягнуть своїх цілей у даному районі Газа, «ми зможемо поступово перейти до наступного етапу і почати працювати над поверненням місцевого населення».

За даними підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Газа загинуло близько 19 500 палестинців.

Раніше повідомлялося, що палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників. 

Теги: міністр Ізраїль військові населення Ентоні Блінкен поради

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