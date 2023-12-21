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ХАМАС відмовив у перемир'ї Ізраїлю та висунув нові вимоги – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
ХАМАС відмовив у перемир'ї Ізраїлю та висунув нові вимоги – ЗМІ
ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій
фото з відкритих джерел

Командування бойовиків відмовляється обговорювати видачу заручників з Ізраїлю, доки угода про припинення вогню не набуде чинності

Палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Командування бойовиків відмовляється обговорювати видачу заручників з Ізраїлю, доки угода про припинення вогню не набуде чинності. Позицію угруповання представив керівник політичного крила ХАМАС Ісмаїл Ханія в бесіді з єгипетською розвідкою. Він прибув до Каїра для узгодження припинення вогню та збільшення поставок гуманітарної допомоги для Сектора Газа.

Видання зазначає, що це не провал у переговорах, а спроба ХАМАС домогтися від Тель-Авіву більших поступок. Зокрема, палестинський рух готовий обговорювати повернення ізраїльських заручників лише після припинення вогню.

Крім того, палестинське угруповання «Ісламський джихад» вимагає від Ізраїлю в обмін більш ніж на 100 заручників звільнити зі своїх в'язниць усіх учасників руху. Їхня кількість сягає кілька тисяч осіб.

Нагадаємо, Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Секторі Гази.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу.

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Теги: Ізраїль армія ХАМАС звільнення обмін

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