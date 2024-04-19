Туск прокоментував затримання поляка, який готував замах на Зеленського

Спецслужби країни-агресорки завербували громадянина Польщі для допомоги у плануванні замаху на Зеленського

«Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних-одинаків»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних-одинаків. Так він прокоментував затримання поляка, який готував замах на президента України Володимира Зеленського, інформує Onet.

«Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних-одинаків. Ми повинні усвідомлювати, що особливо в цей час ми повинні бути зосереджені на питаннях безпеки», – наголосив він.

Туск розповів, що в рамках спецзасідання Європейської ради лідери країн ЄС обговорювали «російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів». Він також назвав арешт поляка абсолютно виправданим.

Нагадаємо, українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського. Задумом громадянина Польщі був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося в межах надання міжнародно-правової допомоги. Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Як повідомлялося, правоохоронці підрозділів Міністерства внутрішніх справ спільно з СБУ ще у березні запобігли терористичному акту щодо військово-політичного керівництва України.