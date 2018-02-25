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    Рейтинг популярності Трампа серед американців знову впав до 35%

    Серед демократів нинішнього президента підтримують лише 5% респондентів, серед республіканців - 80%
    Лише 35% американців схвалюють діяльність Дональда Трампа на посаді президента США. Про це свідчать опубліковані в неділю результати нового соціологічного опитування, проведеного телеканалом CNN. Такий показник популярності збігається з рейтингом, зафіксованим в грудні 2017 року і став найнижчим за весь час президентства Трампа, який вступив на
    • Сьогодні, 07:25
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Серед демократів нинішнього президента підтримують лише 5% респондентів, серед республіканців - 80%

    Лише 35% американців схвалюють діяльність Дональда Трампа на посаді президента США. Про це свідчать опубліковані в неділю результати нового соціологічного опитування, проведеного телеканалом CNN.

    Такий показник популярності збігається з рейтингом, зафіксованим в грудні 2017 року і став найнижчим за весь час президентства Трампа, який вступив на посаду в січні минулого року.

    Як зазначає CNN, в січні поточного року рейтинг американського лідера несподівано підскочив на п'ять процентних пунктів, досягнувши 40%. Аналітики пов'язали тоді це з щорічним зверненням президента до Конгресу США, яке транслювалося по всій країні і було в цілому позитивно оцінений американцями.

    Однак через місяць популярність глави Білого дому знову впала. Не в останню чергу на це могла вплинути трагедія, що сталася 14 лютого в одній з шкіл в штаті Флорида, де виключений за дисциплінарні порушення учень розстріляв 17 осіб.

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    Згідно з результатами опитування, 54% респондентів не схвалюють ставлення Трампа до політики в галузі контролю над оборотом зброї. Разом з тим рекордне число опитаних (70%) виступили за посилення законодавства, що регулює оборот вогнепальної зброї в США. Це найвищий показник серед усіх опитувань CNN, починаючи з 1993 року.

    Якщо говорити виключно про республіканців, то абсолютна більшість з них (80%) схвалюють діяльність свого однопартійця Трампа. Серед демократів нинішнього президента підтримують лише 5% респондентів.

    Опитування було проведено з 20 по 23 лютого серед більше 1 тис. американців. Похибка результатів складає близько 3-4 процентних пунктів.

    До слова, у середині грудня повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зумів повернути підтримку французів після різкої втрати популярності влітку.

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