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    У світі

    РФ хоче брати з Google ще один податок

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    У Держдумі хочуть, щоб&nbsp;Google платив податок за контентну рекламу - РФ хоче брати з Google ще один податок
    У Держдумі хочуть, щоб Google платив податок за контентну рекламу

    Google вважає, що ті платежі, які компанія здійснює в РФ і в країнах Європи - «достатні»

    Держдума РФ робить конкретні кроки, щоб «розібратися» з податковими платежами компанії Google в російський бюджет. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

    За його словами, «питання (про податкові платежі компанії в РФ, - ред.) набагато глибше, ніж його сприймає компанія Google».

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    Google вважає, що ті платежі, які компанія здійснює в РФ і в країнах Європи - «достатні», уточнив Володін, підкресливши, що «це їх думка». А на думку голови Держдуми, «вони не платять податок на контентну рекламу, яку вони збирають по всіх країнах Європи, а використовують офшори в Нідерландах і в Ірландії».

    Володін запевнив, що «депутати не залишать цю тему». Він додав, що Держдума надіслала в Федеральну податкову службу запит на додаткову інформацію щодо податкових платежів Google, і має намір «обговорити це з експертами».

    Як повідомлялося раніше, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін висловлював претензії представникам Google в зв'язку з тим, що в Google Maps Крим зображений українським.

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