РФ і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна Greenpeace



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У 2013 році Росія арештувала членів екіпажу судна Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace

За озвученою домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів

Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна екологічної організації Greenpeace в 2013 році під час протесту російської нафтової бурової платформи в Арктиці.

Про це пише «Радіо Свобода».

За озвученою 17 травня домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.

«Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій», – йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії.

Судно Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace і ходить під прапором Нідерландів, стало широко відоме 2013 року після протесту активістів проти видобування нафти в Арктиці біля однієї з російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Тоді судно, членів екіпажу, активістів і журналістів арештувала Росія; людей тримали під арештом кілька місяців, судно близько року.

Людей із судна спершу звинувачували в «піратстві», потім перекваліфікували звинувачення на «хуліганство» і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно. Міжнародний арбітраж із морського права в нідерландській Гаазі 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право у зв’язку з тими подіями.

Пізніше арбітраж ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна.

Москва відмовлялася визнавати призначену цим судом компетенцію для виплати.