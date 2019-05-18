РФ і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна Greenpeace
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У 2013 році Росія арештувала членів екіпажу судна Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace
За озвученою домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів
Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо захоплення судна екологічної організації Greenpeace в 2013 році під час протесту російської нафтової бурової платформи в Арктиці.
Про це пише «Радіо Свобода».
За озвученою 17 травня домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.
«Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій», – йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії.