РФ неподалік кордону з Україною розгорнула ракети, які можуть мати ядерні заряди – Міноборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На озброєнні російської бригади знаходяться 12 пускових установок

За 250 км від українського кордону, у Краснодарі дислокується ракетна бригада збройних сил Росії

РФ за 250 км від кордону України розгорнула ракетну бригаду з 12 пусковими установками комплексів «Іскандер-М», ракети яких можуть мати на озброєнні ядерні боєголовки (дальність дії - до 500 кілометрів). Про це йдеться у відповіді начальника Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексія Чернобая на інформаційний запит Уніан щодо даних американських ЗМІ про розгортання в безпосередній близькості до українсько-російського кордону такого типу озброєння.

«За результатами опрацювання запиту про нарощування Російською Федерацією військового угруповання поблизу державного кордону України, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України та в межах відкритої інформації, повідомляється наступне: в районі населеного пункту Краснодар (250 км до кордону з Україною) розгорнуто ракетну бригаду, на озброєнні якої знаходяться ракетні комплекси «Іскандер-М» (12 пускових установок)», - йдеться у відповіді Міноборони.

Раніше американський телеканал Fox News з посиланням на супутникові знімки, зроблені компанією Imagesat International, повідомив, що Росія у Краснодарі розгорнула ракети й пускові установки «Іскандер».

11 січня колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що у радіус ураження підведених до кордону з Україною російських ракетних комплексів «Іскандер», що можуть бути озброєні ядерними боєголовками, потрапляє Київ. Разом з тим Романенко зауважив, Україна, своєю чергою, проводить випробування крилатих ракет та ракетних комплексів.

«Ми працюємо над тим, щоб дальність покривала Москву та Санкт-Петербург. Вже є проект, ми над цим працюємо, він просувається. Це запобіжний захід», - додав він.