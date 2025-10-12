Рідкісне цвітіння перетворило найсухішу пустелю світу на кольоровий килим квітів (відео)

Рясні зливи за зимовий період 2024 року стали причиною для проростання понад 200 видів квітів

Пустеля Атакама в Чилі, одна з найсухіших та найменш опадних місць на планеті, цього року зазнала надзвичайного явища – рідкісного цвітіння польових квітів, яке покрило її поверхню яскравим кольоровим килимом. Це відбувається лише раз на кілька років, коли значні опади проникають в суху землю і змушують прорости спляче насіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Цього року в Атакамі, де середньорічна кількість опадів не перевищує 15 мм, в серпні випало понад 12 мм дощів, що стало основою для цієї природної дивовижа. Рясні зливи за зимовий період 2024 року стали причиною для проростання понад 200 видів квітів, деякі з яких не ростуть більше ніде в світі.

Килим квітів покрив пустелю не лише яскравими рожевими і фіолетовими відтінками, а й жовтими, червоними, білими та синіми плямами. Туристи з усього світу почали прибувати до північних районів пустелі, щоб насолодитися цією ефемерною красою, яка триватиме до листопада, а деякі більш посухостійкі квіти можуть залишатися до січня.

Природний феномен також привернув увагу до важливості охорони таких унікальних екосистем. У 2023 році президент Чилі Габріель Борік заснував новий національний парк «Блум пустелі», який тепер захищає близько 220 квадратних миль квіткових полів, створюючи додаткові можливості для збереження цього неймовірного явища.

«Ніде на Землі це явище не відбувається так, як тут, у Чилі», – зазначив головний куратор Національного музею природної історії Чилі Віктор Арділес.

Як відомо, за останні 40 років пустеля цвіла лише 15 разів. Однак цього року це почалося раніше, ніж звичайно, ймовірно, через кліматичні зміни.