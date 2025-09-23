Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»

Жінка потрапила у скандал після того, як отримала букет у вигляді ведмедика. Він налічує 10 190 троянд

Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла потрапила у скандал через отриманий подарунок, який викликав шквал критики в соцмережах. Йдеться про величезного ведмедя, зробленого з червоних троянд, вартістю понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє «Главком».

Як виявилося, авторкою композиції стала блогерка та бізнесвумен Анастасія Скальницька, яка показала процес створення та доставку квіткового ведмедя у Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений КВІТИ КИЇВ | ДОСТАВКА КВІТІВ (@freesia_ukraine)

Згодом відео з ведмедиком у мережі виклала й власниця подарунка. На відео в Instagram-акаунті бренду дівчина позує біля ведмедя, розкидає пелюстки троянд і обіймає подарунок, щасливо посміхаючись на камеру з келихом у руці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DaLee (@dalee.btq)

У мережі дорогий подарунок викликав неоднозначну реакцію: дописувачів обурило те, що такі кошти на квіти витрачаються під час війни. Коментатори стверджували, що ці гроші краще було витратити на підтримку Збройних сил України.

Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла з подарунком скриншот

«Стільки грошей викидати на квіти, котрі зів'януть за декілька днів, в час війни є не нормально, й лицемірно!!! При тому, що цей чувак 100% не бере участі в бойових діях в лавах ЗСУ. І замість того, що б допомогти цими грошима на лікування бійців ,чи зброю .Він на показ херн*ю страждає , совісті немає в таких людей!», «Ще одна сонька морозюк...», – пишуть власниці подарунка у коментарях.

Дописувачі не розуміють, навіщо витрачати стільки грошей на подарунок скриншот коментарів

скриншот коментарів

Даніелла відповіла на шквал критики дуже різко з використанням нецензурної лексики. Вона наголосила, що чужі коментарі їй нецікаві, і закликала хейтерів просто не реагувати на контент.

«А ось і я. Певно, не чекали ніх*я? Але в мене є що сказати. Хочу звернутися до людей, які пишуть: «А нах*я так дорого? Можна було машину купити», або «Можна було віддати гроші на ЗСУ». Можна було б, в принципі, завалити своє жало і просто поставити лайк або пройти повз. Якось ваші хейтерські зад*рчені коментарі нах*й нікому не потрібні», – заявила вона.

Жінка з ведмедиком відповіда хейтерам на запитання: «Чому так дорого» скриншот відео

Після хвилі критики підприємиця закрила свій Instagram-профіль.

Як повідомив Іnsiderua, замовником «подарунка за пів мільйона» у Києві начебто є нардеп Артем Дубнов.

«Журналісти зазначають: ціна квіткової композиції співставна з річною зарплатою десятків українців. Тепер головне питання: чи внесе депутат цей розкішний подарунок у свою декларацію?», – йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал повідомляє, що замовником квітів начебто є народний депутат України скриншот повідомлення

Народний депутат України Артем Дубнов цю інформацію поки не коментував.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, у соцмережах поширилися кадри незвичайної події в Києві. На них із вантажного авто дістали величезного ведмедя, зробленого з троянд. Цей подарунок швидко став вірусним у мережі.