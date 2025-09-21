Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз
Тварини поїдають квіти, обгризають кущі й дерева, пасуться на дитячому майданчику
фото: suspilne.media

Мешканці скаржаться на сморід і безлад

У мікрорайоні залізничного вокзалу у Малині на Житомирщині бродить стадо кіз. Тварини поїдають квіти, обгризають кущі й дерева, пасуться на дитячому майданчику та у місцевому сквері, лежать біля пам'ятника, ходять центральними вулицями міста, стрибають на капоти припаркованих автомобілів. Мешканці скаржаться на сморід і безлад. Проблема обговорюється в соцмережах. Однак, власник тварин не реагує на скарги містян. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Ірина Литвиненко – мама загиблого у 2022 році в Маріуполі «азовця» Юрія Литвиненка, якого досі не вдалося поховати. За її словами, у цьому мікрорайоні, неподалік вокзалу, за сприяння міської влади встановили білборд із портретом її сина. Це місце стало для неї символічним. Ірина Литвиненко приносить туди квіти, дбає про порядок і хоче, щоб територія залишалася доглянутою.

Кози на вулицях Малина
Кози на вулицях Малина
фото: suspilne.media

«Так сталося, що тіло сина повернути неможливо. Могилки у мене немає. Це єдине місце, до якого я можу прийти, покласти квіти, постояти, порозмовляти. Але зараз я навіть квіти не можу покласти, бо стадо кіз завдає проблем. Чотири дні тому повісили квіти, вазони – і нема, поїли. Можна пережити все, але найстрашніше, що не можна покласти квіти на могилу рідної дитини. У мене немає нічого, навіть місця вшанування дитини. 8 травня була річниця загибелі Юри. Ми з'їхалися сюди. Дуже багато рідні, мої колеги по роботі приїхали. Поставили стільки квітів. І відра були, і вази. А наступного дня, 9 травня, коли вранці я приїхала, то не було жодної квітки, всі поїли, а вази всі побиті лежали і відро валялося», – розповіла Ірина Литвиненко.

За словами Ірини, біля вокзалу кущі не можуть розростатися, бо їх об'їдають кози.

Власник тварин не реагує на скарги містян
Власник тварин не реагує на скарги містян
фото: suspilne.media

«Якось ми викликали поліцію і розмовляли про те, що на вокзалі немає спокою з цими козами. Поліція не сказала, до кого звернутися, але вислухала нас. Одного дня, коли ми приїхали вдень, кіз було, напевно, понад 30: і маленькі, і дорослі. Вони стають на парапет, лапами чіпляються й їдять кущі. Вони все перевертають. Немає ніякої управи на них, на цих кіз», – сказала Ірина Литвиненко.

Жителька Малина Вікторія, яка проживає у багатоповерхівці мікрорайону, додала, що кози спричиняють безлад і сморід на вокзалі та навколо нього.

Кози гуляють без нагляду
Кози гуляють без нагляду
фото: suspilne.media

«Неможливо вийти з дитиною на вокзал, бо наче десь в туалеті. Ця проблема існує десь протягом трьох років. Скільки разів власнику кіз про це говорили. Він відповідає, що йому байдуже, де ходять кози. Весна, літо, зима — немає різниці. Дощ чи сніг – вони живуть на вокзалі. Треба щось з їхнім хазяїном вирішувати. Дітям добре, діти сміються, а людям не дуже приємно сидіти, електричку чекати, а навколо запахи, як на фермі», – розповіла Вікторія.

Мешканка Малина Тамара Дідківська бідкається, що кози постійно їдять квіти, які вона висадила біля свого обійстя.

«Росли квіточки з великим листям – з'їли, аж душа болить. Кущ гарно цвів до того, як кози ходили. А тепер він не встигає відростати, як його з'їдають. Також гарні іриси, хризантеми росли – одні патички залишилися. Я вже цього року і не садила нічого. Я вважаю, що винен хазяїн цих кіз. Він ставиться до них не по-людськи. Ці кози недоєні. Вони ходять цілий день по дорозі, роблять шкоду – не тільки у нас на клумбах, але й у людей на городах. І ніхто не звертає на це увагу. Невже місцева влада не може якось це питання вирішити? Я думаю, що треба покарати власника цих кіз і просто конфіскувати їх у нього, якщо він не може належним чином за ними доглядати», – сказала Тамара Дідківська.

Біля вокзалу кущі не можуть розростатися, бо їх об'їдають кози
Біля вокзалу кущі не можуть розростатися, бо їх об'їдають кози
фото: suspilne.media

Місцевий житель Михайло, власник кіз, спілкуватися відмовився.

Інспекторка з благоустрою Тетяна Дідківська, яка працює у комунальному підприємстві «Екоресурс», розповіла, що про ситуацію у мікрорайоні вокзалу знає, але звернень чи скарг від мешканців не надходило.

«Власника кіз особисто я не знаю, але чула, що його прізвище – Можарівський. Подібна ситуація була у Малині влітку, коли корови ще одного власника – Василя Танявського паслися у центрі та пошкодили дерева, висаджені на згадку про загиблих військовослужбовців – жителів громади – їхніми рідними. Господар корів тоді був покараний та заплатив штраф. У ситуації з козами побачимо, як воно далі буде», – розповіла Тетяна Дідківська.

Міський голова Олександр Ситайло порадив жителям, яким кози створюють незручності, звертатися до поліції.

Кози на вулицях Малина на Житомирщині

«Вільного випасу кіз як такого немає. Є правила поводження з тваринами. Є законодавча база, яка має це регулювати. Відповідно, якщо такі випадки трапляються, виїжджає інспектор з благоустрою, викликається поліція, складається адмінпротокол. Ми вже знаємо, хто є власником кіз. Якщо є конкретні випадки, що худоба випасається, то потрібно звернутися на лінію «102», – порадив Олександр Ситайло.

Раніше на сайті Київської міської ради з'явилася петиція, яка закликає владу втрутитися в ситуацію з випасом кіз на прибудинкових територіях. Автори звернення, мешканці будинку на вулиці Анни Ахматової, 35-А, та сусідніх будинків, скаржаться на систематичне порушення правил благоустрою.

Нагадаємо, в австрійській провінції Штирія 85-річний чоловік та його 82-річна дружина зазнали нападу дев'яти корів. Нещасний випадок стався, коли вони прямували до будиночка в одній з гірських комун. 

Читайте також:

Теги: місцева влада тварини квіти вокзал Житомирщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен кулон, виготовлений на замовлення, виготовляється вручну ювеліром-спеціалістом
Британський бренд випустив золоті кулони з екскрементів собак
18 вересня, 10:24
Господаркою собаки є літня жінка, яка торгує квітами неподалік станції «Теремки»
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
16 вересня, 20:05
Кіра Рудик показала маленьке кошеня на ім'я Драко
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини
15 вересня, 14:46
Господарі влаштували для свого улюбленця вечірку в дорогому ресторані
Лімузин, ресторан, червона доріжка: як в Одесі відбувся день народження собаки (відео)
13 вересня, 08:33
На місці події вже працюють правоохоронці
На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней
7 вересня, 14:13
В одному купе може подорожувати не більше двох тварин
«Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин і птахів у потягах
4 вересня, 14:23
Озеленення – це природний процес, об’єктивно може щось і не прийнятись. Поле для зловживань велике
Держаудитслужба б’є на сполох: у прифронтових регіонах бум витрат на озеленення
2 вересня, 12:15
Рятувальники дістали з-під завалів м'які іграшки
Врятований ведмедик загиблої дівчинки зворушив соцмережі до сліз
29 серпня, 13:52
У середньому коти породи британська шиншила живуть від 12 до 16 років
Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін
21 серпня, 20:05

Суспільство

Полонений окупант заявив, що особисто знайомий із Зеленським та попросив узяти його до ЗСУ
Полонений окупант заявив, що особисто знайомий із Зеленським та попросив узяти його до ЗСУ
Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз
Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз
Загинув від кулі снайпера на Донеччині. Згадаймо Андрія Федіна
Загинув від кулі снайпера на Донеччині. Згадаймо Андрія Федіна
В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025
В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ
Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua