Місто на Житомирщині тероризує стадо кіз

Мешканці скаржаться на сморід і безлад

У мікрорайоні залізничного вокзалу у Малині на Житомирщині бродить стадо кіз. Тварини поїдають квіти, обгризають кущі й дерева, пасуться на дитячому майданчику та у місцевому сквері, лежать біля пам'ятника, ходять центральними вулицями міста, стрибають на капоти припаркованих автомобілів. Мешканці скаржаться на сморід і безлад. Проблема обговорюється в соцмережах. Однак, власник тварин не реагує на скарги містян. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Ірина Литвиненко – мама загиблого у 2022 році в Маріуполі «азовця» Юрія Литвиненка, якого досі не вдалося поховати. За її словами, у цьому мікрорайоні, неподалік вокзалу, за сприяння міської влади встановили білборд із портретом її сина. Це місце стало для неї символічним. Ірина Литвиненко приносить туди квіти, дбає про порядок і хоче, щоб територія залишалася доглянутою.

Кози на вулицях Малина фото: suspilne.media

«Так сталося, що тіло сина повернути неможливо. Могилки у мене немає. Це єдине місце, до якого я можу прийти, покласти квіти, постояти, порозмовляти. Але зараз я навіть квіти не можу покласти, бо стадо кіз завдає проблем. Чотири дні тому повісили квіти, вазони – і нема, поїли. Можна пережити все, але найстрашніше, що не можна покласти квіти на могилу рідної дитини. У мене немає нічого, навіть місця вшанування дитини. 8 травня була річниця загибелі Юри. Ми з'їхалися сюди. Дуже багато рідні, мої колеги по роботі приїхали. Поставили стільки квітів. І відра були, і вази. А наступного дня, 9 травня, коли вранці я приїхала, то не було жодної квітки, всі поїли, а вази всі побиті лежали і відро валялося», – розповіла Ірина Литвиненко.

За словами Ірини, біля вокзалу кущі не можуть розростатися, бо їх об'їдають кози.

Власник тварин не реагує на скарги містян фото: suspilne.media

«Якось ми викликали поліцію і розмовляли про те, що на вокзалі немає спокою з цими козами. Поліція не сказала, до кого звернутися, але вислухала нас. Одного дня, коли ми приїхали вдень, кіз було, напевно, понад 30: і маленькі, і дорослі. Вони стають на парапет, лапами чіпляються й їдять кущі. Вони все перевертають. Немає ніякої управи на них, на цих кіз», – сказала Ірина Литвиненко.

Жителька Малина Вікторія, яка проживає у багатоповерхівці мікрорайону, додала, що кози спричиняють безлад і сморід на вокзалі та навколо нього.

Кози гуляють без нагляду фото: suspilne.media

«Неможливо вийти з дитиною на вокзал, бо наче десь в туалеті. Ця проблема існує десь протягом трьох років. Скільки разів власнику кіз про це говорили. Він відповідає, що йому байдуже, де ходять кози. Весна, літо, зима — немає різниці. Дощ чи сніг – вони живуть на вокзалі. Треба щось з їхнім хазяїном вирішувати. Дітям добре, діти сміються, а людям не дуже приємно сидіти, електричку чекати, а навколо запахи, як на фермі», – розповіла Вікторія.

Мешканка Малина Тамара Дідківська бідкається, що кози постійно їдять квіти, які вона висадила біля свого обійстя.

«Росли квіточки з великим листям – з'їли, аж душа болить. Кущ гарно цвів до того, як кози ходили. А тепер він не встигає відростати, як його з'їдають. Також гарні іриси, хризантеми росли – одні патички залишилися. Я вже цього року і не садила нічого. Я вважаю, що винен хазяїн цих кіз. Він ставиться до них не по-людськи. Ці кози недоєні. Вони ходять цілий день по дорозі, роблять шкоду – не тільки у нас на клумбах, але й у людей на городах. І ніхто не звертає на це увагу. Невже місцева влада не може якось це питання вирішити? Я думаю, що треба покарати власника цих кіз і просто конфіскувати їх у нього, якщо він не може належним чином за ними доглядати», – сказала Тамара Дідківська.

Біля вокзалу кущі не можуть розростатися, бо їх об'їдають кози фото: suspilne.media

Місцевий житель Михайло, власник кіз, спілкуватися відмовився.

Інспекторка з благоустрою Тетяна Дідківська, яка працює у комунальному підприємстві «Екоресурс», розповіла, що про ситуацію у мікрорайоні вокзалу знає, але звернень чи скарг від мешканців не надходило.

«Власника кіз особисто я не знаю, але чула, що його прізвище – Можарівський. Подібна ситуація була у Малині влітку, коли корови ще одного власника – Василя Танявського паслися у центрі та пошкодили дерева, висаджені на згадку про загиблих військовослужбовців – жителів громади – їхніми рідними. Господар корів тоді був покараний та заплатив штраф. У ситуації з козами побачимо, як воно далі буде», – розповіла Тетяна Дідківська.

Міський голова Олександр Ситайло порадив жителям, яким кози створюють незручності, звертатися до поліції.

Кози на вулицях Малина на Житомирщині

«Вільного випасу кіз як такого немає. Є правила поводження з тваринами. Є законодавча база, яка має це регулювати. Відповідно, якщо такі випадки трапляються, виїжджає інспектор з благоустрою, викликається поліція, складається адмінпротокол. Ми вже знаємо, хто є власником кіз. Якщо є конкретні випадки, що худоба випасається, то потрібно звернутися на лінію «102», – порадив Олександр Ситайло.

