У найсухішій пустелі світу вперше за десятиліття випав сніг

У найпосушливішій пустелі світу, Атакама, що на півночі Чилі, можна спостерігати рідкісне видовище – сніг

У чилійській пустелі Атакама, яка є найсухішою у світі, випав сніг. Як передає «Главком», про це повідомила обсерваторія ALMA у соціальній мережі Х.

«Неймовірно! Пустеля Атакама, найсухіша у світі, вкрита снігом!» – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як сніговий покрив покриває піщані дюни. Автор відеозапису зазначає, що сніг в Атакамі випав уперше за 10 років.

Обсерваторія додала, що хоча сніг є звичайним явищем на сусідньому плато Чахнанатор, розташованому на висоті понад 5000 метрів, де розташований її гігантський телескоп, на її головному об'єкті снігу не було вже десять років. Як пише France 24, кліматолог з Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив: ще зарано пов'язувати сніг зі зміною клімату, але зазначив, що кліматичне моделювання показало, що «такий тип подій, тобто опади в пустелі Атакама, ймовірно, стане частішим».

Нагадаємо, рік тому у Чилі несподівано розквітла пустеля Атакама, яка є одним із найпосушливіших місць на планеті.Таке рідко явище трапляється раз на 5-7 років. Через велику кількість опадів грунт стає достатньо зволоженим для того, щоб у ньому проросло насіння.

До слова,Салар-де-Уюні, що розташована у Болівії, – найбільша соляна пустеля світу, вражає своєю білосніжною красою та дзеркальними озерами. Але під цією сліпучою поверхнею ховається справжній скарб – 11 мільйонів тонн літію, вартість яких оцінюється в астрономічні $565 мільярдів.