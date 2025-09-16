Головна Світ Політика
Німеччина відмовилася розглядати вимоги Польщі про репарації

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр
фото з відкритих джерел

Речниця президента ФРН заявила, що з німецької точки зору це питання вже юридично вирішене

Коментуючи вимоги президента Польщі Кароля Навроцького щодо репарацій, речниця президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра заявила, що з німецької точки зору це питання вже юридично вирішене. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News. Вона додала, що «збереження пам’яті» залишається спільним завданням обох сторін.
 
Президент Польщі Кароль Навроцький у вівторок, під час візиту до Берліна, відкрито порушив питання репарацій у ході розмови з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. «Щодо вимоги президента Республіки Польща щодо репарацій, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що з німецької точки зору це питання врегульовано законодавчо. Однак сприяння вшануванню пам'яті та вшанування пам'яті залишається спільним завданням», – заявила невдовзі після зустрічі речниця президента Німеччини Серстін Гаммелін.

Речниця також повідомила, що Кароль Навроцький запросив Штайнмаєра відвідати Варшаву. «Федеральний президент подякував йому та прийняв запрошення», – сказала Гаммелін.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кароль Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини. Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів, присвячених річниці початку Другої світової війни, заявив про вимогу репарацій від Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.

«Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща як прифронтова держава, як найважливіша держава східного флангу НАТО, потребує справедливості, правди і чітких відносин з Німеччиною, але також потребує репарацій від німецької держави», – заявив президент Польщі. Навроцький разом з іншими представниками польської влади поклав квіти до могили військовослужбовців у Вестерплатте (Гданськ) – місця, з якого у 1939 році розпочалося вторгнення Німеччини до Польщі.

