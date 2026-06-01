РФ засудила двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Кіщенко отримав 19 років ув’язнення, Широких – 20 років

Південний окружний військовий суд РФ виніс вирок щодо двох полонених бійців ЗСУ – 30-річного Дмитра Кіщенка та 32-річного Всеволода Широких. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Кіщенко отримав 19 років ув’язнення, Широких – 20 років.

Обох українців визнали нібито винними за частиною 2 статті 205.4 (участь у терористичному угрупованні) та 205.3 КК (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності). Їх звинувачували в участі в бригаді «Азов».

За даними проєкту WarTears, Кіщенко був поранений у липні 2022 року в результаті удару по Волновахській виправній колонії в ДНР, після чого потрапив у полон. Він служив старшим солдатом в «Азові».

Широких був оператором відділення роботизованої розвідки в «Азові». За даними проєкту, він здався в полон у Маріуполі.

Нагадаємо, російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

Раніше Південний окружний військовий суд РФ засудив до 20 років позбавлення волі військовополоненого захисника з «Азова» Дениса Голуба у справі про тероризм. Голуба визнали винним за двома статтями: участь у терористичному угрупованні і навчання тероризму. За першим епізодом йому призначили 16 років позбавлення волі, за другим – шість років колонії.