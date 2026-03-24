Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові

Пропагандист заявив про удар по історичному архіву

Проросійський блогер Олександр Семченко заявив, що удар у Львові нібито припав по об’єкту, де розміщувалися іноземні найманці, однак не навів жодних підтверджень своїм словам. Про це повідомляє «Главком».

скріншот із Telegram

За словами блогера, під удар потрапив колишній монастир при Бернардинському костелі, де нині розташований Львівський історичний архів.

«Удар у Львові припав по колишньому монастирю при Бернардинському костелі, де розташований Львівський історичний архів. За деякими даними, це місце є базою для іноземних найманців». Жодних джерел або доказів на підтвердження цієї інформації блогер не навів.

Львівський історичний архів розташований у будівлі колишнього монастиря та є частиною культурної спадщини міста.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.