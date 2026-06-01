Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки

Розвідка наголошує, що у Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії

Розвідка: Один із ключових ресурсів Росії, який десятиліттями вважався безумовною перевагою держави, поступово перетворюється на джерело економічних ризиків

Російські науковці б’ють на сполох через те, що ґрунти РФ стрімко деградують, а сільськогосподарські землі дедалі швидше втрачають свою цінність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

За офіційними даними, щороку у РФ деградує від 1,5 до 2 млн га земель. Це призводить до втрати майже 4 млн тонн сільгосппродукції у зерновому еквіваленті. Розвідка наголошує, що лише збитки від ґрунтової ерозії можуть сягати 25 млрд рублів на рік.

«Ситуація настільки критична, що навіть представники російської наукової еліти відкрито визнають проблему. Академік російської академії наук Андрій Іванов заявив, що «зайвої землі немає», а опустелювання ґрунтів уже охоплює не лише традиційно посушливі регіони, а й мерзлотні території Туви та Якутії», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, загалом під загрозою опустелювання перебувають близько 84 млн га земель. Найгірша ситуація спостерігається в Дагестані, Астраханській області, на Кубані та в Ростовській області. «А в Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії, яка простягалася на 3,2 млн гектарів землі», – додається у заяві.

Зокрема, за даними СЗР, не менш тривожною є втрата гумусу – основи родючості ґрунтів. За оцінками фахівців, за останнє століття багато орних земель росії, включно з легендарними чорноземами, втратили від 30% до 50% первинного запасу органічної речовини. Це означає поступове падіння врожайності та зростання витрат на підтримання аграрного виробництва.

«Додатковим ударом стають кліматичні зміни. Огляд засух за 2024 рік зафіксував посилення посушливих умов у більшості природних зон країни. У майбутньому це змусить аграріїв витрачати дедалі більше коштів на добрива, зрошення, меліорацію та страхування ризиків. Показово, що на Росії вже заговорили про необхідність офіційно визнавати знецінення земельних активів. Вчені пропонують тестувати ґрунти на втрату родючості та зменшувати балансову вартість земель у звітності залежно від стану ґрунтів», – підкреслила СЗР.

Розвідка підсумувала: «Таким чином, один із ключових ресурсів Росії, який десятиліттями вважався безумовною перевагою держави, поступово перетворюється на джерело економічних ризиків. І поки Кремль витрачає ресурси на геополітичні авантюри, Росія непомітно втрачає те, без чого неможливі ані продовольча безпека, ані стабільний розвиток економіки».

До слова, міністр фінансів Росії Антон Силуанов та представники Центрального банку РФ попередили правителя Росії Володимира Путіна про зростаючі ризики для економіки через високі військові витрати. У фінансовому блоці вважають, що нинішня бюджетна політика може призвести до подальшого зростання дефіциту та посилення тиску на державні фінанси.