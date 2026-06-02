Суд РФ заарештував полковника, який постачав армії харчі

Вікторія Літвінова
В Росії порушено низку кримінальних проваджень щодо посадовців оборонного відомства за підозрою в корупції й розкраданні
Таразевич провину не визнає, захист вже оскаржив арешт

У Росії заарештували полковника Віктора Таразевича – начальника продовольчого управління департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони РФ. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС.

Рішення про взяття Таразевича під варту ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд – офіцера помістили до слідчого ізолятора. Затримали його ще 20 травня. Захист вже подав апеляцію.

Управління, яке очолював Таразевич, відповідає за постачання російських військових продовольством – а також контролює роботу військових складів, баз зберігання та хлібозаводів.

Деталі справи та розмір збитків невідомі. Інших можливих фігурантів провадження правоохоронці також не називають.

Один із серії гучних корупційних арештів

Справа Таразевича – не поодинока. Останніми роками в Росії порушено низку кримінальних проваджень щодо посадовців оборонного відомства за підозрою в корупції, розкраданні та зловживанні службовим становищем.

У квітні 2024 року за хабарництво заарештували заступника міністра оборони Тимура Іванова – одного з найближчих соратників Сергія Шойгу. Згодом Іванова позбавили посади. У серпні того ж року під варту взяли ексзаступника міністра Павла Попова – у справі про шахрайство під час розвитку парку «Патріот». У березні 2026 року у кримінальній справі про створення злочинного угруповання затримали колишнього першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Нагадаємо, у квітні 2026 року суд засудив ексзаступника міністра оборони РФ Павла Попова до 19 років ув'язнення суворого режиму у справі про корупцію під час будівництва парку «Патріот». Крім вироку, Попова позбавили звання генерал-полковника та державних нагород.

