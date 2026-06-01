Зеленський повідомив про серйозні проблеми Росії з паливом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уразила 15 російських НПЗ від початку року
Президент заявив про дефіцит пального в окупованому Криму та масштабні втрати російської нафтопереробної галузі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по російській паливній інфраструктурі вже призвели до серйозних проблем у нафтовій галузі РФ та дефіциту пального на окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Українські удари по російській інфраструктурі

Українські сили продовжують реалізовувати план так званих «далекобійних санкцій», завдаючи ударів по ключових об'єктах російської військової та енергетичної інфраструктури.

Президент нагадав про річницю спецоперації «Павутина», під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. «Від Павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що зараз українські військові здатні завдавати ударів по логістиці противника практично по всій глибині тимчасово окупованих територій.

«Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде», – сказав глава держави.

За словами президента, наслідки таких ударів уже відчуваються в окупованому Криму та інших захоплених Росією регіонах. «Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією», – заявив Зеленський.

Наслідки атак для паливної галузі РФ

Глава держави також навів дані щодо атак на російську нафтопереробну галузь. За його словами, лише за перші п'ять місяців цього року українські сили уразили 15 російських нафтопереробних заводів.

«План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що в Росії вже почали вводити обмеження на експорт окремих видів пального. «Вже і російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизелю», – сказав він.

Президент також повідомив, що, за даними української розвідки, майже 40% потужностей первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведено з ладу. «Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата», – додав Зеленський.

Президент також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на тлі загрози нових російських атак.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія використовує погрози масованими ударами та невизначеність навколо оголошених «перемир’їв» як інструмент психологічного тиску на українців. За його словами, ворог може навмисно демонструвати підготовку до атак, а потім переносити їх, щоб посилювати напругу в суспільстві. Юсов закликав громадян відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги, наголосивши, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні немає навчальних тривог, а всі попередження про небезпеку є реальними.

